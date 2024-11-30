我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球十二強錦標賽，台灣隊奪下冠軍，其中來自屏東縣車城鄉的選手張政禹今（30）日凱旋返回老家，為慶祝這份來之不易的榮耀，屏東縣長周春米、車城鄉長陳政雄、縣議員潘芳泉及當地親友齊聚歡迎，場面溫馨熱鬧。上午，張政禹乘坐吉普車遊街，在家鄉鄉親的簇擁與歡呼聲中，沿途街頭巷尾掛滿彩旗與歡迎標語，氣氛喜慶非凡。遊街結束後，一行人前往車城福安宮舉行祈福儀式，感謝神明庇佑，並祈求未來能再創佳績。周春米在歡迎餐會上為張政禹披上「台灣之光」彩帶，並表示，政禹在比賽中表現亮眼，為台灣爭光，感謝他帶給大家的感動。縣長更特別提到，政禹在訪談中感謝最重要的人是妻子，縣府因此準備了屏東城市杯「致，一杯子的美好」骨瓷杯盤組，祝福這對小倆口「一輩子的美好」。此外，縣府還致贈一兩黃金，象徵珍貴心意，期許政禹在未來的棒球生涯再創佳績。張政禹也表達對家鄉的感恩之情，將簽名紀念球棒回贈給縣長與鄉親，感謝大家一路以來的支持。他表示，家鄉的熱情與愛，是他持續奮鬥的最大動力，未來將繼續努力，為台灣棒球爭取更多榮耀。