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▲學校經理將Lilo「逃課」的監視器畫面製作成合集，讓Lilo瞬間變成校內風雲人物。（圖／翻攝自TikTok）

▲Samantha老師飼養Lilo的原因，就是為了讓學生們能珍惜並喜愛這些幼小的生命，而Lilo也成功地療癒了全校師生。（圖／翻攝自TikTok）

國外一間學校為了打造動物友善的空間，特別在教室內飼養萌萌的倉鼠Lilo，未料Lilo其實是一隻崇尚自由的小可愛，某天竟利用鼠球「逃課」奔出教室，並在校園走廊上閒晃，不久後才被學生們發現並帶回教室，監視器畫面曝光後，讓超過650萬名網友全被融化直呼：「根本就是電影《鼠來寶》！」教師Samantha Fulcher在學校班級裡飼養寵物倉鼠Lilo，陪伴學生們度過校園生活，Lilo也飽受眾人喜愛。雖然Lilo在教室內擁有溫暖的窩以及足夠的生活空間，但牠卻想探索更廣大的世界，一天Lilo逮到機會，竟利用鼠球偷跑出教室「逃課」。Lilo連鼠帶球在走廊上快速奔跑的奇特畫面，不久後吸引到其他學生們的注意，這才將Lilo帶回原本的教室內。學校經理得知這件事之後，並沒有感到不悅，而是被Lilo追求自由的精神打動，覺得又好笑又可愛，更將監視器畫面製作成合集，讓Lilo瞬間變成校內風雲人物。Samantha老師飼養Lilo的原因，就是為了讓學生們能珍惜並喜愛這些幼小的生命，而Lilo也成功地療癒了全校師生。Lilo「逃課」在校園閒晃的影片曝光後，立即引來超過650萬名網友觀看，眾人們全笑噴喊「高喊自由的倉鼠！」、「熟悉路線，看來不是第一次了」、「根本就是電影《鼠來寶》」、「比我逃課的速度還快呢」。