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▲副總統蕭美琴出席勝利安居動土典禮，強調社宅政策是落實居住正義的重要一環，期待未來入住社宅的青年及不同需求的民眾皆能獲得安身立命的居所。(圖／高市府提供)

▲高雄市長陳其邁感謝中央及市議會支持，高雄社宅興建六都第一，期待勝利安居打造鳳山共存共榮宜居環境。(圖／高市府提供)

全國最大社宅高雄鳳山區「勝利安居」社會住宅，今（30）日進行動土典禮，將以小造鎮形式規劃，其中A基地近1800戶今天動工，預5年後完工；市長陳其邁表示，勝利安居可以說是全是「中央請客、中央買單」，感謝市議會通過囤房稅條例，讓市府能將增加的稅收收入專款專用，收入全用做社宅、包租代管和租金補貼，社宅一般戶租金折減為市價75折、關懷戶租金為5折。市長陳其邁今天陪同副總統蕭美琴、內政部長劉世芳、國家住都中心董事長花敬群，並與在地多位民意代表一同出席儀式、執鏟祈福。住都中心說明，此次動土基地為「勝利安居A」社會住宅，預計於118年竣工，將提供1865戶全新社會住宅，包含套房型837戶、二房型911戶、三房型117戶，未來五處勝利安居基地完工後，將達5409戶，社區總面積約8.43公頃。副總統蕭美琴表示，高雄現已興建32處社宅，是所有地方政府中推動社宅進度最佳且順利的，這也是住都中心第99處社宅動土，在居住環境的需求上，堅固耐用是最基本的，現在更要符合綠建築、節能減碳的國際趨勢，期待勝利安居社宅興建及模範造鎮計畫中，所有設施及公共空間有助於居民安心居住。陳其邁也提及勝利安居社宅周遭交通、就學、生活機能便利，步行範圍內即有工協市場、市立鳳山醫院，鳳山日照社福多功能中心，鄰近具歷史文化保存價值的國定古蹟日本海軍鳳山無線電信所等大型綠地，未來將成為鳳山不分族群、感情融洽的一個好地方。勝利安居周邊生活機能完備，步行就能到鳳山自強公園、工協市場及鳳山日照社福多功能中心，鄰近瑞興國民小學、鳳山國民中學，還有鳳山國中捷運站及市立鳳山醫院，無論是生活、醫療、教育，還是日常休閒方面，都享有便利配套設施，未來將成為鳳山「安心、放心、貼心」的優質社宅社區，提供高雄市民更多元的居住選擇。