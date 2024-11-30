我是廣告 請繼續往下閱讀

▲生肖雞在這個月會得到伴侶的協助，到了12月中下旬，伴侶更能帶來不少幫助，無論是事業或需要資金的週轉，另一半都是最佳的幫手。（示意圖／取自unsplash）

▲本月生肖羊會做出許多積極性的行為，包括理財投資，但切記別因為一時的衝動，讓辛苦許久的投資付諸流水。（示意圖／記者陳明中攝）

2024年即將進入12月，不少人關心跨年之前運勢是否有機會由黑翻紅。對此，命理專家小孟老師指出，在今年最後一個月裡，4生肖的財運還有機會最後一搏，包含生肖狗、雞、羊、龍，在投資及事業方面都很有可能得到貴人幫助，直接在今年尾聲翻身成功。生肖狗在12月初的階段，無論是家庭、伴侶或是合作夥伴，只要雙方能夠在和諧運作的情況下，都可以為事業帶來財運，也就是所謂的「家和萬事興」，這些貴人都是幫忙賺取財富的好幫手。生肖雞在這個月會得到伴侶的協助，到了12月中下旬，伴侶更能帶來不少幫助，無論是事業或需要資金的週轉，另一半都是最佳的幫手。相得益彰之下，生肖雞的偏財運更為強勢，平常若有看中的投資選項，這時不妨大膽的進場試試手氣。本月生肖羊會做出許多積極性的行為，包括理財投資，但切記別因為一時的衝動，讓辛苦許久的投資付諸流水。生肖羊這個月要理性謹慎，才能讓荷包賺得更多。若有投資買賣，可好好照顧手中的標的物，運用理財頭腦在適當時機買賣，很有機會賺得不少財富。生肖龍在12月有機會在外地往來的路程中，認識到不錯的貴人。若是有業務需要長途跋涉，生肖龍可多留意，有機會遇到對事業有幫助的客戶，間接提升財運。