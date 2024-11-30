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▲除針對未懸掛號牌微電車加強取締外，常見如「未戴安全帽」、「違規雙載」、「未滿14歲」騎車等違規行為也會一併加強執法。(圖／高市交通大隊提供)

微型電動二輪車(俗稱微電車)掛牌緩衝期今(30)日正式結束，高市警局交通大隊結合楠梓分局及高雄市區監理所，於楠梓區德賢路、德惠路口，聯合稽查微電車勤務，截至下午2點止，總計未懸掛號牌之微型電動二輪車計26件、違規雙載1件、未懸掛牌照2件，罰鍰金額合計最高新台幣7800元，微電車當場移置保管。111年11月30日我國宣布納管微電車後，高雄市政府即持續宣導微電車需懸掛號牌才能上路的政策，以高雄市政府警察局為例，在113年8月起更加強空中宣導，如拍攝中文短影音及製作5國語言版本(英語、泰語、越南語、印尼語及菲律賓語)的短影音，希望透過鋪天蓋地的宣導力量，讓微電車依規定領用牌照才能行駛的政策，傳遍大街小巷。統計113年1月至11月29日微電車交通事故共發生585件，與去年同期比較減少44件，下降幅度達7%。依據道路交通管理處罰條例第71條之1第1項1款規定，微電車未依規定領用牌照行駛，處所有人1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛，當場移置保管車輛；除針對未懸掛號牌微電車加強取締外，常見如「未戴安全帽」、「違規雙載」、「未滿14歲」騎車等違規行為也會一併加強執法。交通大隊也提醒，近期天氣降溫，民眾如食用薑母鴨、燒酒雞暖身進補或飲酒後，也切勿心存僥倖酒後駕駛微電車，違者可依道路交通管理處罰條例第73條2項規定，處1200元以上2400元以下罰鍰，拒測則依同條第3項規定處4800元，並均當場禁止駕駛及移置保管該微電車，如酒測呼氣值達0.25MG/L以上，也會依刑法第185之3條規定，以公共危險罪移送法辦，千萬別以為酒後騎微電車就不會觸法。高雄市政府警察局交通警察大隊大隊長黃元民呼籲，微電車掛牌緩衝期已正式結束，民眾應使用合法掛牌之微電車才能上路，並請遵守相關交通規則，罰錢事小，最重要的是防止交通事故發生，請所有市民朋友共同來守護高雄市的良好交通環境。