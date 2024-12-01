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▲下週六（7日）開始受到冷空氣影響，且有機會達到冷氣團等級。（圖／中央氣象署提供）

▲下週一（2日）下午開始水氣增加，到下週四（5日）前，基隆北海岸、東半部地區及大臺北山區有局部短暫雨。（圖／中央氣象署提供）

▲今日中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（圖／翻攝自環境部）

今（1）日中南部空氣品質亮橘燈，天空灰濛濛一片，提醒民眾可減少外出或配戴口罩防護。且受到輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，，中部以北低溫約11至14度，其他地區16至18度，環境為偏東風，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲穩定天氣，僅迎風面東部及東南部地區偶有零星短暫雨，下波更強冷空氣預計在下週六（7日）起影響台灣。中央氣象署預報員林定宜表示，今明（1、2日）天氣都不錯，僅花東地區有零星短暫雨，不過要留意輻射冷卻效應，早晚溫度較低，新竹、苗栗地區有機會出現攝氏10度以下低溫，不過極端低溫範圍已縮小。今日中部以北低溫約攝氏11至14度，其他地區16至18度，高溫方面，北部及東半部高溫23至25度，中南部26至27度，西半部日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物，以免受涼；澎湖全天19至22度，金門15至21度，馬祖15至18度。下週五（6日）東北季風增強，下週六（7日）東北季風或大陸冷氣團影響，且有機會達到冷氣團等級，預估7日至10日都受到受東北季風或冷氣團影響，這波冷空氣影響時間比較長，不過由於預報還有一週以上，冷空氣有多冷、會影響多久，中央氣象署將會持續觀察。今日高壓出海，全台風速弱，擴散條件較差，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級；，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護，