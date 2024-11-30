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▲IVE新歌〈HEYA〉MV被中國大陸網友出征，指稱「竊取中國文化」掀起中韓隔空開罵。（圖／翻攝自IVE X）

▲中國大陸網友點出IVE新歌〈HEYA〉MV竊取中國文化元素。（圖／微博）

南韓音樂盛事《MMA》甜瓜音樂獎（멜론뮤직어워드，Melon Music Awards〉今（30）日舉行頒獎典禮，女團IVE以新歌〈HEYA〉奪下BEST MUSIC VIDEO獎「最佳MV獎」，然而該曲的MV當時就曾傳出爭議，被中國網友砲轟盜用中國文化，然而團員們宣傳時卻都強調是使用韓國傳統元素，得獎消息一出，再度引來中國網友不滿，痛批：「好多漢奸粉絲。」〈HEYA〉MV充斥著韓國傳統元素，安俞真曾在宣傳時解析風格，「從舞台到服裝，韓國傳統無處不在，我們是用韓國風格做的。」表示該MV帶有韓國美，然而這些話聽到中國網友耳裡不是滋味，認為MV中出現祥雲紋、山水畫等元素，甚至還有芭蕉扇、中國結、銅錢紋、中式繡花鞋，這些都屬於中國文化的範圍，因此在中國社群平台上引來大量負評。如今IVE以〈HEYA〉拿下最佳MV獎，張員瑛等團員也感動致詞：「能夠獲得最佳MV獎真的非常榮幸謝謝所有一起製作這支MV的工作人員。」同時她們也感謝粉絲，希望未來能夠一起繼續走下去，「謝謝公司同仁、經紀人、造型師姐姐們、粉絲，我們愛你們！」才剛頒發完此獎項，相關詞條就立刻登上微博熱搜，讓中國網友集體暴怒。不少網友紛紛直呼，「粉絲還有臉控評？？迷惑行為大賞」、「五偷一名不虛傳」、「你們粉絲控點好的吧……給你還偷出自豪感了，知道自己打的字是中文漢字吧？」、「就算不提偷，審美這麼低下像大學生自制的MV能獲獎」、「追星追的腦子都不要了」、「好多漢奸粉絲，真是臭不要臉」、「噁心人這個獎」、「一個真敢發，一個真敢領。離譜」、「看來此頒獎典禮毫無含金量。」