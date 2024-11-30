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網紅「館長」自爆做過球版（簽賭），曾經擔任檢察官的國民黨立委吳宗憲29日在館長直播中稱「不認為博弈是多傷天害理的事」，引發爭議。吳宗憲今（30）日在臉書致歉，所謂的博弈不算重大傷天害理部分，這句話並未先好好解釋且用詞不妥，導致引起外界爭議。吳宗憲說，當下的本意想談的是看見外國處理博弈產業後，是可以創造出一個新的產業，只要管理得當，並不全都是壞事，還可以有效排除地下賭盤、賭場長期影響球員及國人的問題，所以才有這闡述，該段的談話也附上逐字稿，提供各位檢視。絕對不是支持簽賭或打假球，但造成外界議論，他必須為用語失當表示歉意。吳宗憲指出，他上節目，是為了宣傳反廢死的活動，希望民眾勇敢上凱道來表達自己的聲音，當談到簽賭的事情，他已明確表達過去身為球迷沉痛經驗，來表達反對地下簽賭的立場，所以他在節目中明確說到，「我不支持賭博」、「痛恨打假球」，但當他提出世界各國處理博弈情況，面對的是某些特定人惡意擷取片段攻擊。吳宗憲強調，博弈跟打假球，這個完全不一樣，後者是用暴力、脅迫、利誘來破壞運動競賽行為，這是絕對無法容忍的，為了杜絕這樣出老千的作法，後來也才有了《運動彩券發行條例》，以合法化來處理博弈行為，也確實發揮不少效果。而目前國內針對合法博弈的法規，有《運動彩券發行條例》、《公益彩券發行條例》、《離島條例》、《觀光賭場管理條例草案》，這些就是政府希望把博弈走向合法、產業化的努力，這也是我認為合法博弈行為對社會的影響不大，但不慎誤用形容詞的主要原因。先談博弈，賭博會消失嗎？不可能，全世界沒有一個國家看不見賭博的影子，所以政府該是視而不見嗎？例如最近新聞才看見「線上賭場隱身高雄市警局附近商辦性感荷官月吸逾億賭金」。我從實務來，深知目前法規根本無法杜絕地下賭盤及流動賭場，政府管理也毫無具體效果，常聽到某人因沈迷簽賭而家破人亡，或球員受到影響，所以才提出，參考鄰近的日本、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓的作法，面對博弈如何進行管理及限制，讓藏在陰暗面的不法行為，得以受到有效打擊，甚至可產生額外稅收，使該稅收用在長照、教育、體育人才培養等處。博弈要不要發展一個產業，這個需要國人的共識，這個也是政府一直有在考慮的政策方向，當然，這只是我提出的政策想法，一切都還需要社會多討論與研究，不要這時因為政治而反對，到時又因發展而轉彎，制度就是這樣一再被摧殘。如2009年陳菊擔任市長在議會答詢稱：目前發展博弈產業，以發展條件而言，高雄旗津當是最佳地點。邱太三、許立明也談過旗津設博弈特區須修法的問題，邱議瑩多年前也表示贊成在澎湖設置博弈特區。至於打假球，無論是棒球、籃球或是其他體育競賽，我們要做的是給運動選手一個公平、乾淨的競賽環境，這個我們正在努力。當政府無法有效管理地下賭盤、賭場時，就該想出解決之道，而不是閉上眼睛視而不見，請與我們一起推動由國民黨柯志恩、洪孟楷委員領銜提出的「運動產業發展條例增訂第七條之一、第七條之二及第七條之三條文草案」讓修法早日通過，建立我國職業與業餘運動產業之防賭機制、強化運動員組織工會及團體協商覆蓋率，讓運動產業環境更好，才有更多的世界冠軍。再次為未先好好解釋且用詞不妥，導致引起外界爭議乙事，對大家道歉。