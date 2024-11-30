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▲床的世界總經理陳俊傑是第2代，他原先一度打算經營飲料店，後來轉念進入公司，並從基層做起。（圖／記者林柏年攝）

▲陳俊傑的臉書充滿工作的影片、動態，看起來對於事業非常上心，一直到11月29日都還發布在公司門市拍攝的搞笑影片，帶給粉絲們歡樂。（圖／取自陳俊傑臉書）

興櫃公司「床的世界」（2938）今（30）日發布重訊，公告總經理陳俊傑過世，引起社會關注。隨後親友也出面證實，陳俊傑疑似是爬樓梯不慎跌倒，撞擊頭部後出現顱內出血，送醫搶救後不治身亡，而陳俊傑的臉書頁面前一天還在發布工作影片，努力打拚事業的身影，讓親友們感到不捨悲痛，收到消息的網友們也紛紛湧入哀悼。床的世界耕耘50餘年，在2016年登錄興櫃，於今年7月申請股票上櫃買賣，目前收資本額2.01億元，董事長為陳燕飛。根據床的世界發布的重訊指出，該公司總經理、法人董事代表人、發言人陳俊傑逝世，新任者人選待定；目前公司各項業務均由各部門主管分層負責，營運一切正常；俟董事會委任新任總經理後，將另行公告。據悉，床的世界前身為1972年創立的「三燕彈簧床」，總經理陳俊傑是第2代，他原先一度打算經營飲料店，後來轉念進入公司，並從基層做起，最後才升到總經理。除了陳俊傑之外，陳家另外還有2名兒子，分別為負責研發工作的次子陳英傑，以及負責推廣行銷、參展的小兒子陳三傑。陳俊傑為人海派、交友廣闊，今日突傳噩耗，讓許多親友感到錯愕悲痛，紛紛湧入臉書哀悼。弟弟陳三傑也在臉書上證實，陳俊傑因爬樓梯不慎失足跌倒，撞到頭部導致顱內出血，送醫急救無效，「離開了我們去當天使了」，他也感謝親友們的關心，希望哥哥一路好走。陳俊傑的臉書充滿工作的影片、動態，看起來對於事業非常上心，一直到11月29日都還發布在公司門市拍攝的搞笑影片，帶給粉絲們歡樂。不少網友得知消息後，也在留言區不捨直呼，「Jason哥的幽默與感染力常存我們心中」、「昨天才看您的影片，願您一路好走」。