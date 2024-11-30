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▲(G)I-DLE拿下「年度製作」，成員們上台致詞。（圖／翻攝自MMA youtube）

南韓音樂盛事《MMA》甜瓜音樂獎（멜론뮤직어워드，Melon Music Awards〉今（30）日進行頒獎，4個大獎之一的「年度製作」最後由(G)I-DLE不負眾望帶回，成員Minnie、雨琦情緒激動，當場落淚，隊長小娟也宣布，5人已經討論好，接下來會繼續和經紀公司CUBE娛樂續約，「粉絲不需要擔心。」一語剛落，現場頓時掀起歡呼。小娟身為(G)I-DLE的靈魂人物，擁有超凡才華，幾乎團隊的歌曲都是由她製作，這次奪下「年度製作」，可以說是眾望所歸，(G)I-DLE團員們上台領獎致詞時，不斷感謝粉絲，表示她們能夠快樂的做音樂，都是因為有粉絲的支持，Minnie更是感性表示：「這是我們第一次在MMA拿到大賞，非常榮幸。感謝大家今年對我們的專輯和歌曲的喜愛，身為親自製作專輯的團隊，這個獎對我們來說意義重大。」不僅如此，Minnie也向粉絲喊話，一定會創作出更多好音樂，「展現更好的樣子，請大家繼續陪伴我們走下去。」小娟也提及，自己和公司的合約已經結束，因此最近看到很多報導都說(G)I-DLE已經解散，但並沒有這回事，她話鋒一轉宣布，「我們5個人一起說好要續約了，今天上台之前說好的，不是我一個人，是我們所有成員，我們未來、明年、後年、一輩子5個人都會一起。」小娟強調，希望粉絲別擔心，她們明年也會做出更好的音樂報答大家。消息一出，立刻在網路上掀起熱議，不少粉絲都感動直呼，「五娃要一直在一起！五娃就是最棒的！」、「11月終於對我好了」、「真的哭死，當時邊聽〈neverland〉邊哭啊」、「我真的哭了，眼睛尿尿了，明年我也要再去演唱會！」、「這日子也是好起來了。」