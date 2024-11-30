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▲鄭雨盛（右）致歉表示會對兒子負責到底，而台下的師妹林智妍（左）則拍手叫好。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

▲林智妍在《黑暗榮耀》中霸凌同學、殺人、搞外遇的形象深植人心。（圖／Netflix）

▲鄭雨盛上台致歉時，惠利的反應引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

南韓影壇年度盛事、第45屆青龍獎昨（29）日頒獎，近來身陷私生子、劈腿3女疑雲的鄭雨盛，臨時決定出席頒獎典禮，還趁上台頒獎的機會向大眾道歉，引發兩極輿論，不少網友痛批他利用舞台翻轉渣男形象，更認為曾出演《黑暗榮耀》的師妹林智妍拍手叫好的舉動令人相當傻眼，紛紛痛批：「本色出演」、「物以類聚。」處在桃色風暴之中的鄭雨盛，原本傳出不會以準影帝身分出席青龍獎，沒想到，昨天不僅現身貴賓席，還和黃晸珉上台頒發「最多觀影人數獎」給自己主演的《12.12：首爾之春》，不過致詞時，鄭雨盛卻突然跟社會大眾致歉，眼眶含淚表示：「因為想著不希望因為我私人的事情讓作品有汙點，也對於支持我的粉絲很抱歉，讓你們失望了！所有的指責都沒有錯，我會虛心接受，希望都只針對我來，身為爸爸也會對兒子負起責任到最後。」對於鄭雨盛的這番致歉言論，台下大部分的明星都不吝給予掌聲，尤其曾出演《黑暗榮耀》的鄭雨盛師妹林智妍甚至拍手尖叫，讓網友相當傻眼，直呼：「無法理解演藝圈的價值觀」、「只屬於他們的世界」、「物以類聚」、「這種事情值得喝采嗎？」、「為什麼還要如此熱烈地歡呼？」更有網友指出林智妍在《黑暗榮耀》中霸凌女的形象根本本色出演。不過鄭雨盛的道歉也不是所有影星買單，像是入圍最佳女新人獎的惠利就是例外，鏡頭拍到她露出一臉皮笑肉不笑的表情，完全沒有像其他演員熱烈鼓掌和歡呼，給與鄭雨盛打氣，只是漠然地看著眼前這一切發生。對此網友紛紛大讚：「這才是正常人的反應」、「李惠利很真實」、「意味深長」、「惠利真的是一個很真誠的人，之前追Girl’s Day（所屬女團）就可以知道！」