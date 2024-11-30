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「台灣拳后」林郁婷參加世界拳總（WB）年終賽遭質疑性別問題，選擇主動退賽。今（30）日世界拳總主席Boris van der Vorst主動表達歉意，他與體育署副署長房瑞文、教練曾自強、拳擊協會秘書長彭俊銘等人碰面，承諾未來將完善相關規則制訂及標準。林郁婷近日赴英國參加WB世界拳總年終賽，再度因性別問題遭質疑，林郁婷選擇主動退賽，事發後她於28日首度發聲回應，「感謝國人支持與鼓勵，不用擔心我，我能承受得住。」我國體育署長鄭世忠強調，將請拳擊協會主動接洽世界拳總，希望未來能安排我方拳擊協會醫療委員會林瀛洲醫師在律師陪同下，儘速與世界拳總醫療委員會及法務人員進行面對面的會議。盼世界拳總別再重蹈覆徹，走上國際拳總不透明的內控機制，傷害林郁婷的參賽權。今天van der Vorst與房瑞文、曾自強、彭俊銘碰面，表達自己的歉意，也承諾將會和國際奧會（IOC）相關專家成立工作小組，未來完善性別相關規範和標準。