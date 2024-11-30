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比特幣的行情在川普勝選後水漲船高，而有專家認為比特幣的前景遠遠不止於此，喊出比特幣價格在2026年底前上看22.5萬美元的大膽預測，並分析看好比特幣的3大理由。根據《商業內幕》報導，Benchmark Company的分析師帕爾默（Mark Palmer）表示，比特幣的價格在未來幾年內將增加一倍以上。帕爾默認為首先，這種反彈將由機構投資者推動。當投資者和退休基金在2000年代初開始購買黃金基金時，金價就開始飆升。帕爾默預期類似的情況也會發生在比特幣上，比特幣ETF於今年年初在美國獲准上架，越來越多退休基金在投資組合中添加比特幣，比特幣的獨特屬性讓它既有避險功能又有上漲空間，隨著機構投資者擴大持有比特幣，將顯著推高比特幣的價格。其次，四年一次的比特幣減半已在今年4月實施，按照過往經驗，比特幣減半後的14～16個月內，比特幣價格都會上漲，而這次供需法則的效力應該也不會缺席。第三，川普已經被封為「加密貨幣總統」，無論是放鬆監管或是設置「加密貨幣沙皇」，都被認為將打造對比特幣發展更友善的環境，美國政府隨著川普入主白宮對於比特幣態度轉變，也可望成為推升比特幣價格的動力。根據Polymarket數據，比特幣價格在今年底達到10萬美元的可能性高達73％。