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▲ 周杰倫（左）被張惠妹退過〈忍者〉、〈雙節棍〉，不過後來周杰倫也幫張惠妹寫過不少歌。（圖／張惠妹臉書）

天王周杰倫將在下週四起於台北大巨蛋一連開唱4天，成為首位在該場地開專場演唱會的歌手，門票一開賣隨即完售。不過在周杰倫走紅之前，其實他的音樂路走得沒有這麼順利，他曾被張惠妹退過2首歌，分別是〈忍者〉以及〈雙節棍〉，不過這2首歌後來都被周杰倫自己唱紅了。事後張惠妹也解釋，是因為這2首歌和專輯風格不符，所以才沒有選到。周杰倫先前出席青年論壇時曾透露，自己出道前也是一個為了省房租住在公司、月領1萬多元的年輕人，但感謝父母從小讓他學音樂，讓他找到自己的興趣，且19歲參加比賽後，被吳宗憲挖掘入行，也沒有想像中這麼順利，他剛出道時，其實曾被張惠妹退過歌，而這首歌就是〈忍者〉，不過他也坦承，這首歌因為和當時阿妹的曲風實在差太大，所以才沒有被選中。張惠妹2016年曾回應此事，「看到還有人在爭論當年退歌這事，我笑了，其實跟杰倫一直都是音樂上的好朋友，當時邀歌是希望有首抒情歌，但他調皮的寫了首超難又前衛的快歌〈忍者〉，跟當時的專輯不搭啊，所以就沒收錄了」，而後來周杰倫也幫張惠妹寫了〈如果你也聽說〉這首抒情歌，成功被收錄，還有〈不該〉這首對唱情歌。而周杰倫在2017年「地表最強」演唱會最終場時，也請到穿著一身白色嘻哈套裝的張惠妹合唱〈忍者〉，由於歌曲有一連串的Rap，周杰倫自己當時唱完也忍不住笑說，「我寫這什麼歌啊，難怪你不要用。」讓全場都笑翻。另外，張惠妹2009年上吳宗憲節目宣傳時，也被對方爆料，「當初兩個毛頭小子寫給妳的〈雙截棍〉卻被妳退歌。」原來這兩個毛頭小子指的是周杰倫跟方文山。不過張惠妹當時也解釋，「不是歌的問題啦，是因為〈雙截棍〉曲風跟當時那張專輯的曲風、概念不同。」而這兩首歌雖然沒有被張惠妹選中，不過後來也被周杰倫自己唱紅了。