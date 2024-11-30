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▲陳傑憲台風不僅穩健，還會時不時跟台下粉絲互動。（圖／阿家來攝進你的心 YouTube）

中華隊這次在世界棒球12強賽中脫穎而出，拿下世界第一，其中中華隊的隊長陳傑憲，憑藉著神似吳奇隆的帥氣長相和優異球技收穫一大票粉絲，而他過往在舞台上熱血演唱頑童MJ116的〈辣台妹〉的畫面也被起底，超強的唱功被粉絲紛紛敲碗：「唱跨年！」據悉，該影片中是陳傑憲和林子豪組成的男子團體「豪傑再憲」，更曾在2021年的「獅吼音樂祭」熱情開唱，當時唱的正是頑童MJ116的〈辣台妹〉，而兩人在台上也有模有樣，還會不時跟台下觀眾互動，很會炒熱氣氛，穩健的台風讓不少粉絲直呼兩人可以真的出道。不只如此，陳傑憲和林子豪還曾在2016年「統一獅草地音樂會」上和蘇智傑、林志賢組成「小獅隊」，一同演唱「小虎隊」的〈紅蜻蜓〉，2019年「搖擺季」還曾深情演唱張敬軒的〈只是太愛你〉。而相關畫面被起底以後，不少粉絲紛紛前往朝聖，在留言區大讚：「看完12強來看四爺唱歌，希望能在唱一次」、「可以在台北大巨蛋唱嗎」、「還有什麼是隊長不會的」、「太扯了，這個男人是真的沒有極限是吧」、「他很會喊麥欸」、「高雄跨年可以請他們嗎」、「帥、打全壘打、找老婆、爸媽的驕傲、顧小孩現在又給我饒舌，可以放過台灣的男人嗎？」