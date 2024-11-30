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▲黃泓瀚則拿下13分、9籃板、5助攻、4抄截，尤其在決勝節連拿7分，全方位積極表現幫助球隊緊咬戰局。（圖／特攻球團提供）

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）賽季第20場例行賽，今（30）日新北中信特攻於新莊體育館迎戰新竹御嵿攻城獅，此役為兩軍於正式賽季首度交戰。上半場，中信特攻三分球命中率不佳，反之頻頻命中三分外線的攻城獅逐漸將分差擴大，特攻以13分的落後進入下半場；雙方易籃後，特攻改變戰術也提升防守強度，加上最後攻城獅關鍵的「妨礙中籃」，中信特攻終場以85：84，一分之差擊退新竹御嵿攻城獅，演出漂亮的逆轉勝。特務軍團上半場三分外線19投3中，命中率僅15.8%，反之攻城獅22投9中，命中率40.9%，逐漸將領先分差擴大，中場結束，中信特攻以41比54，13分之差落後攻城獅。賽後李逸驊總教練提及：「上半場時，兩隊的三分球狀況是天壤之別，對方是克拉（Earl Clark）及米克獅（Kennedy Meeks）瘋狂地進三分球，我們則是一直打鐵。」總教練也透露，上半場結束後，有跟球員說要持續地投三分球，因為如果不投的話，對方的禁區有兩位防守悍將在裡面，我們的鋒線將會很難攻擊。雙方易籃後，特務軍團於下半場改變了戰術，也提升了在防守面的強度，下半場僅讓攻城獅拿下30分。第三節開節，由克力斯（Kristijan Krajina）、葛瑞飛（Bryan Griffin）及黃泓瀚聯手開啟一波8比2的攻勢拉近分差，其中包含黃泓瀚積極抄截，助攻葛瑞飛灌籃帶起反攻氣勢，第三節結束，特攻以68：71，將比分緊咬至3分差。關鍵決勝節，開節由克力斯及柯南（Conner Frankamp）聯手，一舉逆轉比分，但攻城獅也展現韌性，雙方互有攻勢，此時黃泓瀚適時跳出，個人連拿7分，包含點燃士氣的三分球，加上賽事尾聲，在曾文鼎的助攻下，施晉堯關鍵上籃造成攻城獅克拉「妨礙中籃」，特攻拿下關鍵分數，終場即以85：84，一分之差戰勝攻城獅，贏下勝利，揮別二連敗小低潮。今日特務軍團共5人得分上雙，包含葛瑞飛及克力斯皆貢獻17分，葛瑞飛另抓下9籃板，克力斯也有7籃板、2助攻表現；施晉堯也繳出14分、5籃板、1助攻成績，加上一刻關鍵上籃，幫助球隊逆轉勝；黃泓瀚則拿下13分、9籃板、5助攻、4抄截，尤其在決勝節連拿7分，全方位積極表現幫助球隊緊咬戰局；另外則是新任特務柯南也有13分、4籃板、3助攻、1抄截的演出。施晉堯於賽後受訪時，也和大家分享最後一擊的關鍵時刻：「那時可能我剛好是唯一的空檔，鼎哥（曾文鼎）也信任我、傳球給我，我只是看場上的狀況去應變。可能這球也算運氣很好，畢竟那時候最後一顆球在我身上，所以我選擇勇於挑戰籃框，很開心最後是我們贏下這場比賽，大家都很辛苦。」李逸驊總教練也不吝稱讚施晉堯：「曾文鼎和克力斯拉開空間的時候，很幸運阿堯（施晉堯）在最後面，那個切入也是蠻勇敢的！」今天表現非常全面的黃泓瀚，積極拚搶幫助球隊有更多進攻機會，也分享自己的心情：「因為我們上一場比賽被人家踢了一屁股‧‧‧，我們要尊重自己、尊重球迷，要打好很多比賽給大家看。所以這場比賽我就抱著非贏不可、不管是什麼球都要撲，總教練也叫我展現進攻的企圖心，他一直鼓勵我們，我們就投給他看。」總教練也分享自己與球員的鼓勵：「我跟球員說，賽季總共36場球賽，前面輸並不代表輸，最怕的是輸球之後士氣輸掉。如果輸球但士氣在的話，我想接下來應該就能迎頭趕上，最起碼是在前半段的球隊。」新北中信特攻目前戰績3勝3敗，與高雄全家海神並列第三，明日12月1日中信特攻將繼續在新莊體育館出賽，迎戰臺北台新戰神。明日也將邀請到世界12強棒球賽的冠軍球員－岳東華、曾頌恩來到「特攻基地」，邀請線人們一同進場為特務應援，也歡迎前來體驗全新升級版「衝電樂園」，為自己好好充電！