我是廣告 請繼續往下閱讀

▲團隊經過約4個月的準備，包括詳盡的前期協調和討論，並由7名成員進行清洗工作。（圖／翻攝自《Soranews24》）

▲哥吉拉與現場完美融合，在水壩上栩栩如生。（圖／翻攝自《Soranews24》）

為了紀念日本佐賀縣內的岩屋川內水壩完工50週年，當地政府找來全球最大的清潔設備公司德國凱馳合作，啟動了一項「哥吉拉」計畫，讓工作人員透過高壓清洗機清潔水壩表面的污垢，進而創作出一幅宏偉的哥吉拉水壩藝術作品，讓怪獸之王宛如在水壩上現身。前往水壩參觀完全不用收費，但隨著水壩表面再次積聚污垢，哥吉拉也會漸漸消失，因此若想就近一睹哥吉拉風采，可得把握時間。綜合日媒報導，為了讓哥吉拉在水壩上栩栩如生的復活，團隊經過約4個月的準備，包括詳盡的前期協調和討論，並由7名成員進行清洗工作，透過精確的點位標記與邊緣處理，結合水壩特性，打造出充滿動感，與現場完美融合的哥吉拉水壩藝術。岩屋川內水壩高達59.5公尺，加上創作團隊繪製的可說是半身畫，因此對某些特別在意尺寸的哥吉拉粉絲來說，這幅水壩畫應該也算是相當有誠意的復刻哥吉拉的雄偉身形。今年適逢哥吉拉上映70週年，像這樣的跨界合作格外有意義。岩屋川內水壩哥吉拉已於11月22日對外開放，就像電影中的哥吉拉最終都會回歸大海，隨著水壩表面重新積聚污垢，哥吉拉也會漸漸消失，因此想參觀可說是宜早不宜遲。