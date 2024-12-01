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▲自由車國手盧紹軒以在地車手身分推廣南投在地品牌。（圖／維格提供）

▲中華隊隊長盧紹軒盼能在全錦賽拚出佳績。（圖／圓創運動行銷提供）

「家鄉的味道，是與世界交流的最好橋樑。」中華隊自由車國手盧紹軒以在地車手的身分，受邀出席維格餅家全新觀光地標「維格・埔境」的開幕儀式，作為南投在地人，盧紹軒對維格餅家結合地方文化的創新糕餅產品深感認同。他表示：「過去與外國選手交流時，常常交換車衣或小禮物。如果能帶上像百香果鳳梨酥或阿薩姆紅茶鳳梨酥這樣的伴手禮，會更具家鄉特色，也是一種文化的交流。」盧紹軒還特別提到，鳳梨象徵「好運」，他笑稱：「賽前吃幾顆鳳梨酥，既能補充熱量，也能為比賽增添信心！」談到今年整體狀況，盧紹軒坦言，2024年初因傷病影響，調整過程頗為艱難，但隨著比賽密度增加，狀態已逐漸回升。談到長期的運動生涯，盧紹軒表示，自己已連續6屆參加環台賽，希望在未來能延續佳績，並繼續推廣南投文化與家鄉味道。