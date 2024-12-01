「家鄉的味道，是與世界交流的最好橋樑。」中華隊自由車國手盧紹軒以在地車手的身分，受邀出席維格餅家全新觀光地標「維格・埔境」的開幕儀式，談及2024年的狀況，盧紹軒坦言，「今年起伏比較大，不過年底狀態已經回升，將全力一拚自由車全國錦標賽。」
作為南投在地人，盧紹軒對維格餅家結合地方文化的創新糕餅產品深感認同。他表示：「過去與外國選手交流時，常常交換車衣或小禮物。如果能帶上像百香果鳳梨酥或阿薩姆紅茶鳳梨酥這樣的伴手禮，會更具家鄉特色，也是一種文化的交流。」
盧紹軒還特別提到，鳳梨象徵「好運」，他笑稱：「賽前吃幾顆鳳梨酥，既能補充熱量，也能為比賽增添信心！」
作為自由車運動員，盧紹軒對南投特色產品特別期待，尤其是阿薩姆紅茶相關的糕餅。他說：「南投的紅茶非常有名，我非常喜歡紅茶類產品，期待未來能看到更多創新結合的糕餅。」
談到今年整體狀況，盧紹軒坦言，2024年初因傷病影響，調整過程頗為艱難，但隨著比賽密度增加，狀態已逐漸回升。「希望12月的自由車全國錦標賽能為車隊拿下冠軍，也希望明年繼續代表中華隊出戰國際賽事。」
談到長期的運動生涯，盧紹軒表示，自己已連續6屆參加環台賽，希望在未來能延續佳績，並繼續推廣南投文化與家鄉味道。
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盧紹軒還特別提到，鳳梨象徵「好運」，他笑稱：「賽前吃幾顆鳳梨酥，既能補充熱量，也能為比賽增添信心！」
作為自由車運動員，盧紹軒對南投特色產品特別期待，尤其是阿薩姆紅茶相關的糕餅。他說：「南投的紅茶非常有名，我非常喜歡紅茶類產品，期待未來能看到更多創新結合的糕餅。」
談到今年整體狀況，盧紹軒坦言，2024年初因傷病影響，調整過程頗為艱難，但隨著比賽密度增加，狀態已逐漸回升。「希望12月的自由車全國錦標賽能為車隊拿下冠軍，也希望明年繼續代表中華隊出戰國際賽事。」
談到長期的運動生涯，盧紹軒表示，自己已連續6屆參加環台賽，希望在未來能延續佳績，並繼續推廣南投文化與家鄉味道。