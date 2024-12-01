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▲啦啦隊女孩Rina形容來埔里像是沉澱心情。（圖／維格提供）

▲啦啦隊女孩奶昔現場演唱單曲《繞圈圈》。（圖／維格提供）

▲啦啦隊女孩陳伊。（圖／維格提供）

▲啦啦隊女孩曲曲。（圖／維格提供）

▲啦啦隊女孩合照左起，陳伊、奶昔、曲曲、Rina。（圖／維格提供）

職業運動球隊人氣啦啦隊成員陳伊、奶昔、曲曲、Rina齊聚一堂，受邀參與台灣知名品牌「維格・埔境」的開幕活動中，並以各自獨特的視角，帶領旅客探索這座結合自然與文化的觀光秘境，同時也分享各自的運動應援經驗和近況。剛參加完12強棒球賽應援的Rina，感受完中華隊奪冠的激情後，來到南投埔里，讓她感到心靈特別沉澱。「職棒啦啦隊成員奶昔首次挑戰手作鳳梨酥，並在活動現場演唱單曲《繞圈圈》。「這裡結合了文化、美食與自然，是一個難得的好去處。」她提到自己的歌曲《繞圈圈》充滿動感，與活動的熱鬧氛圍完美契合，展現了文化與運動結合的獨特魅力。嘉義出身的陳伊首次參加這類結合地方文化與伴手禮的活動，對「平安旺來-金磚鳳梨酥」情有獨鍾。「這款伴手禮外觀精美，味道回味無窮，充分展現了埔里的農產特色。」此外，她推薦場內的小木屋打卡景點，認為這裡是拍照與放鬆的絕佳地點。職棒啦啦隊資深成員曲曲對場內的永續發展展示牆印象深刻，稱其既環保又適合拍照。「展示牆的色彩充滿活力，非常吸引人。」此外，她認為鳳梨酥的製作簡單有趣，特別適合親子或朋友一起參與，是深度體驗在地文化的好機會。