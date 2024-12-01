金州勇士今晚將作客鳳凰城對決太陽，力求結束近期的三連敗。然而，球隊核心 Stephen Curry 因雙膝及髕股關節疼痛被列為「出戰存疑」，他的傷勢成為比賽前的最大關注點。美國媒體則直言，「目前Curry傷勢仍未舒緩，且反反覆覆。」
Curry近期因膝傷採取每日觀察模式，雖已參與球隊訓練，但他缺席了週三對奧克拉荷馬城雷霆的比賽。本賽季至今，Curry場均貢獻22.4分、6.5次助攻、5.4個籃板和1.6次抄截，投籃命中率達到48%，三分命中率則為44%。雖然他的得分略低於職業生涯平均的24.7分，但勇士憑藉深厚的陣容仍能保持競爭力。即便在Curry缺席的比賽中，勇士也曾在對雷霆的比賽末段一度有取勝機會，只是在最後崩盤，僅以4分之差落敗。
目前，勇士以12勝6負的戰績排名西區第三，而太陽則以10勝8負位居西區第九。勇士防守端表現出色，本賽季平均每場僅讓對手得分109.6分，並將對手投籃命中率壓制在43.4%。然而，太陽在進攻端具備一定優勢，他們的投籃命中率為46.6%，高出勇士防守水準3.2個百分點。
勇士方面，除了Curry之外，De'Anthony Melton 因ACL傷勢本季報銷。Curry的缺席對球隊影響重大，但勇士仍有其他核心球員如 Andrew Wiggins 和 Draymond Green 持續提供支持。
太陽則仰賴 Devin Booker 帶領球隊，他本賽季場均拿下24.6分和6.5次助攻。然而，太陽近期狀態不穩，過去10場比賽僅取得3勝7負，場均得分112.1分，但失分高達117.2分。
根據《台灣運彩》盤口顯示，太陽在主場能取勝的機率較高，不讓分賠率僅1.50，優於勇士的1.96；《球王運彩分析平台inplayZ》近期在首頁開出了免費單場專區，服務台灣運彩彩迷，而根據社群資訊顯示，看好勇士能獲勝的彩迷卻較高，多達61％。
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勇士方面，除了Curry之外，De'Anthony Melton 因ACL傷勢本季報銷。Curry的缺席對球隊影響重大，但勇士仍有其他核心球員如 Andrew Wiggins 和 Draymond Green 持續提供支持。
太陽則仰賴 Devin Booker 帶領球隊，他本賽季場均拿下24.6分和6.5次助攻。然而，太陽近期狀態不穩，過去10場比賽僅取得3勝7負，場均得分112.1分，但失分高達117.2分。
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