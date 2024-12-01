經歷了令人失望的2023-24賽季後，NBA金州勇士隊在休賽季進行了大刀闊斧的補強，力求為 Stephen Curry 爭取另一座NBA總冠軍。雖然 Klay Thompson 離隊加盟達拉斯獨行俠讓球迷難以接受，但勇士目前的成績證明，他們的休賽季操作取得了巨大的成功。美國媒體也針對「新版勇士」做出評論，認為目前的一切操作，都往正向發展，除了De'Anthony Melton因傷本季報銷外，其餘都給予正面評價。
勇士目前以12勝6負的戰績位居西區第三，並擁有聯盟最深厚的陣容之一，在輪換中使用多達11名球員。即使Curry因傷缺席部分比賽，並且本賽季場均得分僅為22.4分（低於其生涯平均值24.7分），球隊仍然展現了強大的競爭力。
勇士休賽季最大手筆之一是簽下 De'Anthony Melton。這位前費城76人後衛原本被寄予厚望，他在賽季初的六場比賽中場均貢獻10.3分、3.3籃板和2.8助攻，並以37.1%的三分命中率和穩定的防守能力為球隊提供了極大幫助。不幸的是，Melton因賽季結束的傷病早早退出比賽，對球隊造成了巨大的損失。
雖然勇士擁有足夠的陣容深度來彌補Melton的缺席，但他的防守能力和穩定表現讓人倍感遺憾。正如主教練 Steve Kerr 所說，Melton本是球隊的重要拼圖，他的離場改變了勇士的比賽計劃。
勇士另一個低調卻有成效的補強是從奧克拉荷馬城雷霆換來的 Lindy Waters III。這位過去僅先發過一次的球員，原本並未被期待成為主要輪換成員，但因Melton的缺席，他被推上了首發陣容，並迅速適應了新角色。
Waters 本賽季場均6.1分，三分命中率為35.6%。雖然他的表現偶有起伏，但多場比賽中命中多記三分的表現使他成為球隊穩定的外線威脅。他的防守和外線能力讓他成功填補了Melton的空缺，並成為勇士不可或缺的角色球員。
雖然 Klay Thompson 離隊是勇士球迷心中的痛，但事實證明，這筆交易對球隊而言是值得的。勇士獲得了 Buddy Hield 和 Kyle Anderson，這兩名球員大幅提升了球隊的陣容深度。
Hield 成為勇士替補席上的主要得分手，場均貢獻15.6分，三分命中率高達44.1%，並為球隊帶來了穩定的火力。他的表現讓人彷彿看到過去的「浪花兄弟」，也讓他成為「最佳第六人」的熱門候選者。
同時，Anderson雖然場均上場時間僅有15分鐘，但他的全能表現令人印象深刻。他在防守端穩健，並場均送出3.2籃板和2.5助攻，為球隊提供了多面向的支持。
不過勇士目前經歷了三連敗低潮，Stephen Curry 又因雙膝及髕股關節疼痛被列為「出戰存疑」，根據《台灣運彩》盤口顯示，太陽在主場能取勝的機率較高，不讓分賠率僅1.50，優於勇士的1.96；不過根據《球王運彩分析平台inplayZ》資訊顯示，看好勇士能獲勝的彩迷卻較高，多達61％。
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勇士休賽季最大手筆之一是簽下 De'Anthony Melton。這位前費城76人後衛原本被寄予厚望，他在賽季初的六場比賽中場均貢獻10.3分、3.3籃板和2.8助攻，並以37.1%的三分命中率和穩定的防守能力為球隊提供了極大幫助。不幸的是，Melton因賽季結束的傷病早早退出比賽，對球隊造成了巨大的損失。
雖然勇士擁有足夠的陣容深度來彌補Melton的缺席，但他的防守能力和穩定表現讓人倍感遺憾。正如主教練 Steve Kerr 所說，Melton本是球隊的重要拼圖，他的離場改變了勇士的比賽計劃。
勇士另一個低調卻有成效的補強是從奧克拉荷馬城雷霆換來的 Lindy Waters III。這位過去僅先發過一次的球員，原本並未被期待成為主要輪換成員，但因Melton的缺席，他被推上了首發陣容，並迅速適應了新角色。
Waters 本賽季場均6.1分，三分命中率為35.6%。雖然他的表現偶有起伏，但多場比賽中命中多記三分的表現使他成為球隊穩定的外線威脅。他的防守和外線能力讓他成功填補了Melton的空缺，並成為勇士不可或缺的角色球員。
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Hield 成為勇士替補席上的主要得分手，場均貢獻15.6分，三分命中率高達44.1%，並為球隊帶來了穩定的火力。他的表現讓人彷彿看到過去的「浪花兄弟」，也讓他成為「最佳第六人」的熱門候選者。
同時，Anderson雖然場均上場時間僅有15分鐘，但他的全能表現令人印象深刻。他在防守端穩健，並場均送出3.2籃板和2.5助攻，為球隊提供了多面向的支持。
不過勇士目前經歷了三連敗低潮，Stephen Curry 又因雙膝及髕股關節疼痛被列為「出戰存疑」，根據《台灣運彩》盤口顯示，太陽在主場能取勝的機率較高，不讓分賠率僅1.50，優於勇士的1.96；不過根據《球王運彩分析平台inplayZ》資訊顯示，看好勇士能獲勝的彩迷卻較高，多達61％。