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▲賴清德抵達夏威夷，AIT執行理事藍鶯接機。（圖／ 隨團媒體提供）

▲賴清德抵達夏威夷，AIT執行理事藍鶯接機。（圖／ 隨團媒體提供）

▲賴清德抵達夏威夷，受熱烈歡迎。（圖／ 隨團媒體提供）

總統賴清德「繁榮南島，智慧永續」之旅，已於當地時間30日清晨7時30分（台灣時間1日1時30分）抵達夏威夷檀香山過境，專機抵達後，包含美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、夏威夷州長格林（Josh Green）、檀香山市長布蘭吉帝（Rick Blangiardi）等政要共同接機，陣容浩大；至於AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）則因育嬰假，個人因素請長假至1月，不克前來。賴清德「繁榮南島，智慧永續」之旅於30日啟程，第一站抵達夏威夷，專機抵達檀香山國際機場後，由藍鶯登機歡迎賴清德，而格林、布蘭吉帝（Rick Blangiardi）及警察局長羅根（Arthur J. Logan）皆於機梯旁迎接，而此次元首過境，美方也以機邊接機，並協調最禮遇最便捷形式辦理。據了解，賴清德之前數度訪美都與藍鶯有密切的互動，兩人已是熟稔的老朋友，藍鶯此行專程遠道自美東親赴夏威夷接機，兩人會面時熱絡寒暄，期許台美關係好上加好。此外，羅森柏格在8月接待民進黨外交培力訪團後，所有的公開活動均由藍鶯出席，並因育嬰假個人因素請長假至1月，不克專程前來夏威夷，賴清德也請藍鶯轉達送給羅森伯格的禮物。