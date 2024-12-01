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▲太平洋廳地板上印有「太平洋地板畫」，畫上明確註記台灣。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.1）

▲賴清德與訪團下榻的飯店，放有台灣與美國的旗幟。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.1）

▲賴清德下榻的飯店，一樓走廊也掛著蔡英文照片，上面寫著2017年台灣總統。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.1）

總統賴清德啟程「繁榮南島，智慧永續」之旅，率訪團過境美國夏威夷，於當地時間30日清晨抵達，賴下機後受到檀香山市長布蘭吉帝（Rick Blangiardi）、夏威夷州長格林（Josh Green）等政要致贈花圈、草環歡迎，而他第一站前往畢夏普博物館參觀，並融入當地民情、穿著夏威夷衫現身，神情一派輕鬆、看起來心情相當好。賴清德「繁榮南島，智慧永續」之旅於台灣時間30日啟程，專機飛航9小時抵達夏威夷檀香山國際機場後，由AIT執行理事藍鶯登機歡迎，而格林、布蘭吉帝及警察局長羅根（Arthur J. Logan）皆於機梯旁迎接，並致上草環、花圈迎接。賴清德首站前往畢夏普博物館，有別於下機時的一身西裝，改換上藍紫色的夏威夷衫現身，而隨行的秘書長潘孟安、發言人郭雅慧、外交部長林佳龍、駐美代表俞大㵢也換上夏威夷衫，融入地方文化；有趣的是，除了訪團成員，隨行隨扈也同樣換上夏威夷衫，場面看起來浩大。畢夏普博物館是太平洋文化史及自然史最重要的博物館，長年與台灣交流密切，2019年台灣史前館與畢夏普博物館簽訂合作備忘錄，自此兩館時常彼此進行借展交流，畢夏普博物館亦曾協助史前館共同策劃「南島常設廳」。該館的太平洋廳地板上印有「太平洋地板畫」，畫上明確註記台灣，象徵台灣作為「太平洋的台灣」，與太平洋夥伴共同復育、推廣南島語族文化不遺餘力；二樓展間會看見來自台灣的原住民傳統服飾展品，展品說明強調「台灣的南島文化已延續超過五千年」。據指出，賴清德此次到訪，背後意義象徵從「世界的台灣」出發，力促台灣與世界南島文化共榮發展，深化台灣與太平洋島國夥伴關係。賴清德參訪完博物館後，與館方互贈原民文物，賴清德送出排灣族女子頭飾、魯凱族肩帶和雲肩，館方則以羽毛頸環當成回禮，除了象徵夏威夷精神，更代表尊崇、敬意及力量，過去僅有領袖（ali’i）得以佩戴，以展現尊嚴地位。此外，賴清德今晚與訪團將下榻Kahala飯店，頂樓特別掛起中華民國國旗，與美國國旗並列，而該飯店走廊上，也掛有一幅前總統蔡英文過去造訪該間飯店的照片紀念，更特別提到2017年的台灣總統。