未來一週天氣將從乾冷轉為濕冷，氣溫慢慢降低，下週末將有新一波冷氣團來襲，且降溫幅度會比上一波冷氣團大，中央氣象署預報員林定宜表示，下波冷氣團影響時間較久，預估從週六至下週二（12/10至12/10）都較寒冷，實際強度還有待觀察。
今晨最低溫11.2度 明下半天水氣增加
據氣象署資料，今（1）日清晨輻射冷卻影響，全台平地最低溫是雲林崙背的11.2度，林定宜指出，上午開始有所回溫，明（2）日早晚持續留意輻射冷卻，連兩天溫差較大，北部及東北部14至25度，中部15至27度，南部17至28度，東部19至25度，東南部19至26度。
今明兩天各地都是晴到多雲，明天下半天水氣增加，基隆北海岸、大台北山區及東北部將轉有零星短暫雨，不過雨勢不太明顯。
下週二北東有雨 下波冷氣團更強
林定宜說明，週二至週四（12/3）迎風面水氣稍增多，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，大台北及北部山區也有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴。週五（12/6）東北季風增強，天氣越來越冷，北部、東半部有局部短暫雨。
下週末則預估會有冷氣團侵台，臺灣大學大氣科學博士林得恩提及，下週六前後，北方冷空氣持續增強並南下，且屬於濕冷型態，尤其是「基隆北海岸、東北部，東半部及大台北山區」水氣偏多，有局部短暫雨機會，「又濕、又冷的天氣，至少可以維持個3至4天」。
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據氣象署資料，今（1）日清晨輻射冷卻影響，全台平地最低溫是雲林崙背的11.2度，林定宜指出，上午開始有所回溫，明（2）日早晚持續留意輻射冷卻，連兩天溫差較大，北部及東北部14至25度，中部15至27度，南部17至28度，東部19至25度，東南部19至26度。
今明兩天各地都是晴到多雲，明天下半天水氣增加，基隆北海岸、大台北山區及東北部將轉有零星短暫雨，不過雨勢不太明顯。
下週二北東有雨 下波冷氣團更強
林定宜說明，週二至週四（12/3）迎風面水氣稍增多，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，大台北及北部山區也有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴。週五（12/6）東北季風增強，天氣越來越冷，北部、東半部有局部短暫雨。
下週末則預估會有冷氣團侵台，臺灣大學大氣科學博士林得恩提及，下週六前後，北方冷空氣持續增強並南下，且屬於濕冷型態，尤其是「基隆北海岸、東北部，東半部及大台北山區」水氣偏多，有局部短暫雨機會，「又濕、又冷的天氣，至少可以維持個3至4天」。