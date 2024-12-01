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▲氣象署表示，下週六開始受到冷空氣影響，預估強度將達到冷氣團等級。（圖／中央氣象署提供）

▲下週一下午開始水氣增加，到下週四前，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨。（圖／中央氣象署提供）

未來一週天氣將從乾冷轉為濕冷，氣溫慢慢降低，下週末將有新一波冷氣團來襲，且降溫幅度會比上一波冷氣團大，中央氣象署預報員林定宜表示，據氣象署資料，今（1）日清晨輻射冷卻影響，全台平地最低溫是雲林崙背的11.2度，林定宜指出，上午開始有所回溫，明（2）日早晚持續留意輻射冷卻，今明兩天各地都是晴到多雲，明天下半天水氣增加，基隆北海岸、大台北山區及東北部將轉有零星短暫雨，不過雨勢不太明顯。林定宜說明，，其它地區為多雲到晴。週五（12/6）東北季風增強，天氣越來越冷，北部、東半部有局部短暫雨。下週末則預估會有冷氣團侵台，臺灣大學大氣科學博士林得恩提及，，尤其是「基隆北海岸、東北部，東半部及大台北山區」水氣偏多，有局部短暫雨機會，