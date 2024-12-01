我是廣告 請繼續往下閱讀

▲比起日月潭，有更多網友認為位於嘉義縣的高跟鞋教堂更無聊，被狠毒批評「不可能會去第二次」。（圖/觀光署提供）

▲嘉義縣的高跟鞋教堂主體結構總高約17公尺，長達11公尺，總工程總花費2317萬，還曾經創造金氏世界紀錄，單日曾經有5萬遊客到此朝聖。（圖/觀光署提供）

▲高跟鞋教堂的日落美景其實挺不錯，可惜在Google評價仍被不少遊客評價「超無聊景點」。（圖/觀光署）

台灣公認最無聊的景點是哪裡？雖然台灣只是一座小島，但卻擁有許多不同風格的景點，從遊樂園、自然風景區、老街、古蹟等，各式各樣的景點熱門程度每年也都會有所轉變，有網友在PTT貼文指出「想問大家心中有沒有去過一次就不會想去第二次的台灣景點？貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「日月潭在台灣已經算很ok了，那是你沒去過高跟鞋教堂。」事實上，這個高跟鞋教堂就是位在嘉義縣的一個知名景點，是一個超大型的裝置藝術造景，，只是常常被拿來當作婚紗拍攝的地點以及觀賞使用，，東海大學建築學系教授邱浩修就曾分析，《NOWnews》記者也實際查看高跟鞋教堂的Google評價，，因為景點其實不像是餐廳，而仔細看評價當中，許多遊客提到的最大關鍵字就是「裝置藝術」，只能說如今高跟鞋教堂盛況不再，市府單位應該考慮如何促進周邊觀光效應，不讓這砸了2300萬蓋的高跟鞋教堂淪為蚊子館，也是一大課題。