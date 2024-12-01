台灣公認最無聊的景點是哪裡？雖然台灣只是一座小島，但卻擁有許多不同風格的景點，從遊樂園、自然風景區、老街、古蹟等，各式各樣的景點熱門程度每年也都會有所轉變，然而就有網友討論「大家覺得台灣最無聊的景點是哪裡？」結果不少人都直接點名位於嘉義縣的「高跟鞋教堂」，不僅在Google評價被留下大量的「無聊訊息」，許多遊客去過完全不懂，直呼蓋這個非常浪費錢。
有網友在PTT貼文指出「想問大家心中有沒有去過一次就不會想去第二次的台灣景點？我自己本人是日月潭，多年前去過一次，覺得景色很還好，周邊也沒什麼好逛的，平日去也是很荒涼，現在不知道變怎樣，但真的不會想去第二次，以下開放大家討論。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「高跟鞋教堂還是榮登我的冠軍.....真的無聊到是快閃等級離開」、「日月潭是我少數可以去好幾次的耶，有很多不同的玩法，可以騎腳踏車玩SUP逛商圈什麼的」、「妖怪村跟高跟鞋教堂真的不懂....」、「高跟鞋教堂真的不會去第二次」、「日月潭在台灣已經算很ok了，那是你沒去過高跟鞋教堂。」
高跟鞋教堂遭公認台灣最爛景點！曾創顛峰「如今跌落神壇」
事實上，這個高跟鞋教堂就是位在嘉義縣的一個知名景點，是一個超大型的裝置藝術造景，雖然名為教堂，但並不是基督教宗教場所，也沒有牧師跟神父在此，只是常常被拿來當作婚紗拍攝的地點以及觀賞使用，這座教堂主體結構總高約17公尺，長達11公尺，總工程總花費2317萬，在落成的2016年同年，還獲得金氏世界紀錄認證為「全世界最大高跟鞋型建築物。」
而過去高跟鞋教堂開放參觀之後，曾經一度單日湧入5萬名遊客前往朝聖，在2016年剛落成的時候，一整年湧入214萬人次，結果到2019年時就已經剩下138萬人次，至今遊客數量已經沒有從前盛況，東海大學建築學系教授邱浩修就曾分析，高跟鞋教堂的建造，不論在歷史面、文化面、環境面以及宗教面等考量，都有所不足，是缺乏遊客的重要主因。
高跟鞋教堂Google真實評價曝光！「無聊次數」佔滿第二關鍵字
《NOWnews》記者也實際查看高跟鞋教堂的Google評價，發現只有4顆星的評價，因為景點其實不像是餐廳，以記者本身查看景點評價來說，4顆星在「景點類別已經算是中間的評價」，並不是非常高。
而仔細看評價當中，許多遊客提到的最大關鍵字就是「裝置藝術」，第二名則是「無聊」，不少遊客都給予回饋表示「來朝聖被票選最爛的景點.....是真的蠻無聊的啦」、「免費入園是不錯啦，但我真的覺得太無聊了」、「高跟鞋教堂，就是一個長得像高跟鞋的教堂...然後就沒了實在太無聊」、「第一次帶外國朋友來真的很傻眼，這種東西花2300萬蓋真的好浪費錢....。」只能說如今高跟鞋教堂盛況不再，市府單位應該考慮如何促進周邊觀光效應，不讓這砸了2300萬蓋的高跟鞋教堂淪為蚊子館，也是一大課題。
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「高跟鞋教堂還是榮登我的冠軍.....真的無聊到是快閃等級離開」、「日月潭是我少數可以去好幾次的耶，有很多不同的玩法，可以騎腳踏車玩SUP逛商圈什麼的」、「妖怪村跟高跟鞋教堂真的不懂....」、「高跟鞋教堂真的不會去第二次」、「日月潭在台灣已經算很ok了，那是你沒去過高跟鞋教堂。」
高跟鞋教堂遭公認台灣最爛景點！曾創顛峰「如今跌落神壇」
事實上，這個高跟鞋教堂就是位在嘉義縣的一個知名景點，是一個超大型的裝置藝術造景，雖然名為教堂，但並不是基督教宗教場所，也沒有牧師跟神父在此，只是常常被拿來當作婚紗拍攝的地點以及觀賞使用，這座教堂主體結構總高約17公尺，長達11公尺，總工程總花費2317萬，在落成的2016年同年，還獲得金氏世界紀錄認證為「全世界最大高跟鞋型建築物。」
而過去高跟鞋教堂開放參觀之後，曾經一度單日湧入5萬名遊客前往朝聖，在2016年剛落成的時候，一整年湧入214萬人次，結果到2019年時就已經剩下138萬人次，至今遊客數量已經沒有從前盛況，東海大學建築學系教授邱浩修就曾分析，高跟鞋教堂的建造，不論在歷史面、文化面、環境面以及宗教面等考量，都有所不足，是缺乏遊客的重要主因。
高跟鞋教堂Google真實評價曝光！「無聊次數」佔滿第二關鍵字
《NOWnews》記者也實際查看高跟鞋教堂的Google評價，發現只有4顆星的評價，因為景點其實不像是餐廳，以記者本身查看景點評價來說，4顆星在「景點類別已經算是中間的評價」，並不是非常高。
而仔細看評價當中，許多遊客提到的最大關鍵字就是「裝置藝術」，第二名則是「無聊」，不少遊客都給予回饋表示「來朝聖被票選最爛的景點.....是真的蠻無聊的啦」、「免費入園是不錯啦，但我真的覺得太無聊了」、「高跟鞋教堂，就是一個長得像高跟鞋的教堂...然後就沒了實在太無聊」、「第一次帶外國朋友來真的很傻眼，這種東西花2300萬蓋真的好浪費錢....。」只能說如今高跟鞋教堂盛況不再，市府單位應該考慮如何促進周邊觀光效應，不讓這砸了2300萬蓋的高跟鞋教堂淪為蚊子館，也是一大課題。