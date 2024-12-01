2024世界棒球12強賽上週日正式落幕，台灣最終奪下冠軍，拿下中華隊史成棒第一面國際賽的金牌，全台灣民眾舉國歡騰，熱潮延續整整一週不停歇！然而這場比賽也吸引了許多一日球迷入坑，許多人開始對中職感到有興趣，像是台灣隊長陳傑憲在哪一隊？討論度都非常高，《NOWnews》特別整理棒球小白入坑懶人包，包括目前中職6大隊伍、各隊伍明星球員、啦啦隊主要成員以及中職賽季等資訊，讓民眾一文看懂！

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🟡目前中職的隊伍有哪些？主要球場在哪裡？

📍味全龍（台北市立天母球場）
📍富邦悍將（新北市立新莊棒球場）
📍樂天桃猿（樂天桃園棒球場）
📍中信兄弟（台中洲際棒球場）
📍統一獅（台南市立棒球場）
📍台鋼雄鷹（高雄澄清湖棒球場）

▲台灣大賽G5在洲際棒球場舉行，吸引滿場2萬人進場。（圖／中信兄弟提供）
▲位於台中的洲際棒球場是中職隊伍中信兄弟的主要賽場。（圖／中信兄弟提供）
🟡中職隊伍人氣球員有誰？（本土投打各2）

📍味全龍：吉力吉撈·鞏冠、林智勝、徐若熙、陳冠偉
📍富邦悍將：張育成、戴培峰、曾峻岳、張奕
📍樂天桃猿：林立、陳晨威、黃子鵬、陳冠宇
📍中信兄弟：江坤宇、王威晨、吳俊偉、呂彥青
📍統一獅：陳傑憲、林安可、胡智為、郭俊麟
📍台鋼雄鷹：王柏融、曾子祐、陳柏清、江承諺

▲中華隊隊長陳傑憲在12強打出身價，吸引美、日職球團關注。（圖／記者葉政勳攝
▲中華隊12強賽「最強台灣隊長」陳傑憲，目前效力於中職隊伍統一獅，未來動向也令人十分關注。（圖／記者葉政勳攝）
🟡中職隊伍啦啦隊名稱、人氣成員一覽

📍味全龍：（Dragon Beauties）：賴可、李多慧、霖霖、蘿拉Laura、林襄
📍富邦悍將：（Fubon Angels）：秀秀子、李晧禎、慈妹、南珉貞、丹丹
📍樂天桃猿：（Rakuten Girls）：Yuri、巫苡萱、熊霓、籃籃、林穎樂、筠熹、孟潔、雅涵、宋宋、陳伊、十元、紫庭、琳妲
📍中信兄弟（Passion Sisters）：冼迪琦、李丹妃、邊荷律、凱蒂、峮峮、短今、畇二、林可
📍統一獅：（Uni Girls）：瑟七、艾璐、賴賴（蚊子）
📍台鋼雄鷹：（WING STARS）：安芝儇、一粒、林浠

▲籃籃（左）、李多慧現身世界棒球12強賽台韓大戰，引起觀眾騷動。（圖／籃籃IG）
▲中職啦啦隊許多成員都超夯，在12強賽賽程間，不少啦啦隊都有到場應援，包括Rakuten Girls籃籃（左）、小龍女李多慧（右）也有現身預賽台韓大戰。（圖／籃籃IG）
🟡中職賽季怎麼分？誰可以打冠軍戰？

目前中華職棒一共有六支球隊，每年的球季大約是在3月至10月之間，分為上半球季以及下半球季，每支隊伍每個球季必須各打120場比賽，也就是上下半球季各60場，一共會有360場比賽，每週一固定休兵加上移動日，平日是晚上18時35分開打，假日是下午17點或下午14點開打。

至於年度總冠軍如何產生？在6支隊伍打完上下半球季之後，會分成兩條支線，一條為「上下半球季冠軍同一隊」，另外則是「上下半球季冠軍為不同隊伍」兩種，延伸出除了日常賽程之外的「季後挑戰賽」。

▲中信兄弟在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，賽後球員們把總教練平野惠一高高拋起。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）
▲中信兄弟今年在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，賽後球員開心慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）
📍「上下半球季冠軍同一隊」：上下半季冠軍隊伍直接晉級總冠軍賽，另外6支球隊比較「120場例行賽勝率」，較高的兩隊進行5戰3勝制的「季後挑戰賽」，勝者和上下半季冠軍隊伍進行7戰4勝制總冠軍賽。

📍「上下半球季冠軍為不同隊伍」：兩支上下半球季冠軍隊比較「120場例行賽勝率」，較高者晉級總冠軍賽；沒拿下半季冠軍的另外4支球隊再比較「120場例行賽勝率」，最高者和勝率較低的半季冠軍，進行5戰3勝制「季後挑戰賽」，勝者進入7戰4勝制總冠軍賽，其中，勝率較低的半季冠軍將在「季後挑戰賽」，先取得1勝優勢。

▲中職35年台灣大賽中信兄弟以4勝1敗擊退統一獅，在獅象爭霸拿下總冠軍，收穫隊史第10冠。（圖／記者葉政勳攝）
▲中職總冠軍是先由上下半季例行賽程開打，經過季後挑戰賽後再打年度總冠軍賽，每年賽季都是3月至10月之間。（圖／記者葉政勳攝）
🟡2025中職賽季時程表出爐！棒球經典賽、明星賽日期一覽

📍2025世界棒球經典賽資格賽：2月21日（台北大巨蛋）
📍2025中職開幕戰：3月29日（中信兄弟vs統一獅）
📍2025中職上半賽季：3月29日至6月22日
📍2025中職下半賽季：7月4日至9月28日
📍2025中職明星賽日：7月19日、7月20日
📍2025中職季後挑戰賽：10月11日
📍2025中職總冠軍賽：10月18日
📍2026世界棒球經典賽：3月5日至3月17日

只能說，看完這麼多中職資訊，如果你也是棒球小白因為看了這次12強賽感到熱血沸騰，也喜歡上棒球想追隨腳步的話，下回就直接買票進入球場現場觀賽吧！明年2月台灣將又要登上世界棒球經典賽資格賽戰役，屆時不妨一起為中華隊的選手們大聲加油喝采哦！

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，隊長陳傑憲高舉冠軍金盃慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，明年2月也將由全新陣容出戰棒球經典賽。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

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