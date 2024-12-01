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▲位於台中的洲際棒球場是中職隊伍中信兄弟的主要賽場。（圖／中信兄弟提供）

▲中華隊12強賽「最強台灣隊長」陳傑憲，目前效力於中職隊伍統一獅，未來動向也令人十分關注。（圖／記者葉政勳攝）

▲中職啦啦隊許多成員都超夯，在12強賽賽程間，不少啦啦隊都有到場應援，包括Rakuten Girls籃籃（左）、小龍女李多慧（右）也有現身預賽台韓大戰。（圖／籃籃IG）

▲中信兄弟今年在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，賽後球員開心慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）

▲中職總冠軍是先由上下半季例行賽程開打，經過季後挑戰賽後再打年度總冠軍賽，每年賽季都是3月至10月之間。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，明年2月也將由全新陣容出戰棒球經典賽。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

2024世界棒球12強賽上週日正式落幕，台灣最終奪下冠軍，拿下中華隊史成棒第一面國際賽的金牌，全台灣民眾舉國歡騰，熱潮延續整整一週不停歇！然而這場比賽也吸引了許多一日球迷入坑，許多人開始對中職感到有興趣，像是台灣隊長陳傑憲在哪一隊？討論度都非常高，📍味全龍（台北市立天母球場）📍富邦悍將（新北市立新莊棒球場）📍樂天桃猿（樂天桃園棒球場）📍中信兄弟（台中洲際棒球場）📍統一獅（台南市立棒球場）📍台鋼雄鷹（高雄澄清湖棒球場）📍味全龍：吉力吉撈·鞏冠、林智勝、徐若熙、陳冠偉📍富邦悍將：張育成、戴培峰、曾峻岳、張奕📍樂天桃猿：林立、陳晨威、黃子鵬、陳冠宇📍中信兄弟：江坤宇、王威晨、吳俊偉、呂彥青📍統一獅：陳傑憲、林安可、胡智為、郭俊麟📍台鋼雄鷹：王柏融、曾子祐、陳柏清、江承諺📍味全龍：（Dragon Beauties）：賴可、李多慧、霖霖、蘿拉Laura、林襄📍富邦悍將：（Fubon Angels）：秀秀子、李晧禎、慈妹、南珉貞、丹丹📍樂天桃猿：（Rakuten Girls）：Yuri、巫苡萱、熊霓、籃籃、林穎樂、筠熹、孟潔、雅涵、宋宋、陳伊、十元、紫庭、琳妲📍中信兄弟（Passion Sisters）：冼迪琦、李丹妃、邊荷律、凱蒂、峮峮、短今、畇二、林可📍統一獅：（Uni Girls）：瑟七、艾璐、賴賴（蚊子）📍台鋼雄鷹：（WING STARS）：安芝儇、一粒、林浠目前中華職棒一共有六支球隊，，一共會有360場比賽，至於年度總冠軍如何產生？，勝者進入7戰4勝制總冠軍賽，其中，📍2025中職上半賽季：3月29日至6月22日📍2025中職下半賽季：7月4日至9月28日📍2025中職季後挑戰賽：10月11日只能說，看完這麼多中職資訊，如果你也是棒球小白因為看了這次12強賽感到熱血沸騰，也喜歡上棒球想追隨腳步的話，下回就直接買票進入球場現場觀賽吧！明年2月台灣將又要登上世界棒球經典賽資格賽戰役，屆時不妨一起為中華隊的選手們大聲加油喝采哦！