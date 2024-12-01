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▲▼AKIRA（上圖）、林志玲結縭5年半，育有1子。（圖／寬魚國際、LDH、林志玲臉書）

▲林志玲（右）去年11月底分享全家福，當時孩子還是位小不點。（圖／林志玲IG）

▲▼林志玲（上下圖右）、AKIRA一家三口放祈福天燈。（圖／AKIRA微博）

「台灣女兒」、超模林志玲和小7歲日星AKIRA（黑澤良平）6月度過結婚5周年木婚，混血獨子已經滿2歲，上個月29日，林志玲邁入50歲大關，AKIRA發文幫愛妻慶生，並公開一家三口放天燈的全家福，疑似半素顏的林志玲少女感滿滿，完全不像年過半百，兒子則長高不少。昨（30）日下午，AKIRA更新微博，替老婆林志玲賀壽，他感性寫下：此外，AKIRA不忘把幸福分享給每一個人，並標記林志玲的帳號。附圖為AKIRA、林志玲帶兒子到平溪車站放天燈的合照，夫妻倆衣著休閒，看不出來有刻意偽裝，林志玲只有戴草帽遮陽，綁雙麻花辮，穿淡紫色短褲裝，露出一雙鉛筆腿，身材纖細，她與愛子、老公拎著天燈，綻放甜美笑靨，視覺年齡至少減15歲。至於小朋友遺傳父母高個基因，身高直逼174公分林志玲、184公分AKIRA的腰際，網友留言：「兩個溫柔的人，這個家庭該多幸福」、「姐姐生日快樂，要幸福」、「真是讓人羨慕的神仙眷侶」、「姐夫你們要一直幸福下去的啊！」