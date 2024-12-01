「台灣女兒」、超模林志玲和小7歲日星AKIRA（黑澤良平）6月度過結婚5周年木婚，混血獨子已經滿2歲，上個月29日，林志玲邁入50歲大關，AKIRA發文幫愛妻慶生，並公開一家三口放天燈的全家福，疑似半素顏的林志玲少女感滿滿，完全不像年過半百，兒子則長高不少。
昨（30）日下午，AKIRA更新微博，替老婆林志玲賀壽，他感性寫下：「生日快樂！同時，感謝妳一直以來為家人帶來的笑容和愛！我由衷地感激！未來的日子裡，讓我們能夠一起成長，一起經歷更多美好的瞬間，共同走向更加美好的人生！妳的幸福就是我的幸福，妳的喜悅就是我的喜悅，妳的笑容就是我的笑容。我愛妳！」
此外，AKIRA不忘把幸福分享給每一個人，「也向所有與我們家庭有緣的每一位朋友，致以真摯的感謝。感謝你們一直以來的陪伴與支持！願大家的每一天都充滿幸福與美滿！」並標記林志玲的帳號。
夫妻帶兒子平溪放天燈 孩子抽高、媽媽好凍齡
附圖為AKIRA、林志玲帶兒子到平溪車站放天燈的合照，夫妻倆衣著休閒，看不出來有刻意偽裝，林志玲只有戴草帽遮陽，綁雙麻花辮，穿淡紫色短褲裝，露出一雙鉛筆腿，身材纖細，她與愛子、老公拎著天燈，綻放甜美笑靨，視覺年齡至少減15歲。
至於小朋友遺傳父母高個基因，身高直逼174公分林志玲、184公分AKIRA的腰際，網友留言：「兩個溫柔的人，這個家庭該多幸福」、「姐姐生日快樂，要幸福」、「真是讓人羨慕的神仙眷侶」、「姐夫你們要一直幸福下去的啊！」
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此外，AKIRA不忘把幸福分享給每一個人，「也向所有與我們家庭有緣的每一位朋友，致以真摯的感謝。感謝你們一直以來的陪伴與支持！願大家的每一天都充滿幸福與美滿！」並標記林志玲的帳號。
夫妻帶兒子平溪放天燈 孩子抽高、媽媽好凍齡
附圖為AKIRA、林志玲帶兒子到平溪車站放天燈的合照，夫妻倆衣著休閒，看不出來有刻意偽裝，林志玲只有戴草帽遮陽，綁雙麻花辮，穿淡紫色短褲裝，露出一雙鉛筆腿，身材纖細，她與愛子、老公拎著天燈，綻放甜美笑靨，視覺年齡至少減15歲。
至於小朋友遺傳父母高個基因，身高直逼174公分林志玲、184公分AKIRA的腰際，網友留言：「兩個溫柔的人，這個家庭該多幸福」、「姐姐生日快樂，要幸福」、「真是讓人羨慕的神仙眷侶」、「姐夫你們要一直幸福下去的啊！」