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美國總統候選人川普即將在明年1月20日就任，日前他曾揚言，上任後將對進口產品全面課徵關稅，此舉引發市場憂心。近來川普又警告金磚國家，若是繼續進行可能削弱美元的貨幣計畫，將會面臨100%關稅。川普在自家社群平台「真實社群（Truth Social）」上發文表示，「我們要求這些國家承諾，它們不會創造新的金磚國家（BRICS）貨幣，也不會支持任何其他貨幣取代強大的美元，否則它們將面臨100%關稅。」川普還在文中表示，「它們可以去找另一個『蠢蛋』！金磚國家不可能在國際貿易中取代美元，任何試圖取代美元的國家都應該向美國揮手告別。」川普警告，如果金磚國家繼續相關計畫，它們就得準備好面臨無法把商品賣進美國市場的窘境。金磚國家的最初成員為巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，近期加入了伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿根廷、埃及和衣索比亞。美元是全球商業貿易最常使用的貨幣，據國際貨幣基金組織（IMF）數據，美元約佔世界外匯存底的 58%，石油等主要商品仍主要使用美元進行買賣。然而，隨著金磚成員國在國內生產總值中所佔份額的不斷增加，以及該聯盟打算以非美元貨幣貿易進行「去美元化」，美元的主導地位受到了威脅。金磚成員國如俄羅斯和中國呼籲挑戰美元作為世界儲備貨幣地位，上月在俄羅斯喀山（Kazan）舉行峰會時，成員國在會中商討促進非美元貿易，以及強化本國貨幣等議題。去年在南非的峰會上曾有建議創立金磚貨幣。