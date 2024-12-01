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▲洛杉磯道奇隊與Tommy Edman簽下五年總值7400萬美元（約合新台幣24億元）的新約，合約包含2030年的球隊選擇權及部分延後支付的條款。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊與Tommy Edman簽下五年總值7400萬美元（約合新台幣24億元）的新約，合約包含2030年的球隊選擇權及部分延後支付的條款。道奇的這種操作被媒體認為可能會毀掉棒球，原因在於它可能擴大球隊之間的競爭不平等。這種策略使財力雄厚的球隊能靈活操作薪資，吸引更多明星球員，進一步鞏固競爭優勢。而小市場球隊在沒有制衡手段的情況下無法與之競爭，招募不到優秀球員，導致聯盟的競爭性和均衡性下降，使比賽缺乏懸念，削弱了觀眾的興趣與支持。道奇隊在11月30日宣布與世界大賽冠軍功臣Tommy Edman簽下5年總額7400萬美元（約新台幣24億元）的續約合約，第6年（2030年）設有球隊選擇權。Edman自本季中期交易來隊後，展現全能守備與關鍵打擊能力，並在季後賽中表現突出，幫助球隊奪冠並獲得聯盟冠軍系列賽MVP。不過卻有美國媒體卻對道奇隊接連使用「延遲支付」來組建強大的陣容有所擔憂，美國體育網站《FanSided》指出道奇隊接連對大谷翔平、Blake Snell和Edman這麼做，用這麼方式規避薪資規則，組建豪華陣容，直言這樣的策略可能會「毀掉棒球世界」。「美國職棒大聯盟長期以來都是以平等競爭為基礎的，但現在的道奇隊是如此強大，似乎很難擊敗他們。看到道奇隊如何反複使用這種伎倆，我相信一些球迷會感到驚訝。」FanSided如此寫道。不過儘管如此，該美媒對於道奇留下Edman的操作還是給予正面評價，「總的來說，他（Edman）有很大的價值。對於道奇隊這樣的球隊來說，能夠在十月份提高自己的表現（的球員）是非常有價值的。」Mookie Betts新賽季預計將會回到內野，Edman將會有很多上場機會，他要麼移到外野，要麼與 Betts搭檔內野。並在道奇隊強大的打擊陣容中，擔任第6棒或7棒，發揮重要作用。