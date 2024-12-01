我是廣告 請繼續往下閱讀

受到川普課稅等政策言論影響，本週台股連續下挫，週五指數終場下跌36.4點，跌幅-0.16%，大盤收在22262.5點，全週累計跌幅-2.8%，重挫641.82點，平均日均量3658.92億元；11月台股則是回檔557.93點，月跌幅-2.44%，其中電子與傳產指數回檔較深，單月分別下挫-2.74%、-2.51%，金融指數微幅下跌-0.38%。法人資金動向上，本週維持投信法人連續第26週買超204.14億元，外資與自營商站在賣方，外資本週賣超1014.5億元，第3週站在賣方，自營商減碼281.38億元，連續賣超週數推進至第6週，三大法人合計賣超1091.74億元。至於11月法人持股狀況，同樣僅有投信力挺，單月加碼金額為850.04億元，外資站在賣方調節2729.45億元，自營商減持1167.76億元，三大法人11月合計自台股減碼3047.17億元。PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，11月台股多頭僅在月初歡慶美國總統大選落幕，選舉不確定性結束後，市場焦點便開始陸續反映川普的政策不確定性，導致11月台股並未受益於年底消費旺季加持，大盤不漲反跌，且電子指數表現相對失色。杜欣霈指出，目前市場高度關注美國對外課徵關稅以及對中國科技禁令問題，眼見時間進入財報空窗期，預期相關政策變動都將影響美股、台股等全球股市表現。不過就基本面來看，根據國發會最新公布10月景氣燈號來到32分，較上月減少2分，燈號維持黃紅燈不變，反應國內景氣持續復甦，且第四季向來為傳統旺季，惟外部環境仍存變數，包括美國經貿政策、地緣政治衝突等，年底前宜審慎樂觀看待。值得注意的是，市場雜音干擾強度增加，但完全無損於AI所驅動的成長性，杜欣霈分析，SEMI國際半導體產業協會近期發布2024年第三季半導體製造監測報告，全球半導體製造業成長強勁，所有關鍵產業指標均呈現季成長，為兩年來首見，顯見AI高速成長趨勢依舊，延續性也看不見放緩跡象，預料將持續提供晶圓龍頭大廠為首的先進半導體製造業強勢成長動能。選股上，杜欣霈認為，由AI所帶動的成長無虞，且歷年12月台股上漲機率高，反而可趁震盪時逢低鎖定產業成長趨勢族群，科技類股可著重伺服器、散熱、邊緣運算、光通訊等AI相關，傳產則看好汽車零組件、特用化學、重電、工具機等。