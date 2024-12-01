我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界棒球12強中華隊擊敗日本勇奪金牌，投手教練林岳平在這次賽會大膽信任選進來的每個投手，明快和清楚的調度讓每個投手都知道自己該做的是什麼，達到全員皆兵的好表現。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

中華隊在2024第三屆WBSC世界12強棒球賽勇奪世界冠軍，張奕在與日本的冠軍戰主投3局無失分，幫助球隊守住優勢，最終奪冠。他昨日在上節目時也透露本來投完兩局，自己已經逼近用球數限制，但他和林岳平教練表達想續投的意思，最終投完三局，兩人當時的對話也曝光。這一屆12強賽，合計5場投了8局，一分都沒掉，本屆轉任中繼之後的狀態依然無人能擋。兩屆12強賽，他出賽7場、先發2場，合計主投21又2/3局，只被敲12支安打，送出19次三振無失分，防禦率仍是0。張奕之前曾經肩膀受傷，那時要丟150公里以上的速球的話，可能會有加重傷害的風險。這次12強賽球團和經紀人都曾嘗試勸退他，但張奕堅持披上中華隊戰袍，「你什麼時候能再被中華隊徵召不知道，可能這是最後一次。也想把握這次機會，證明自己已經沒有受傷，完全康復。」張奕對日本上場中繼3局無失分，原本教練團預計是只讓他投2局，但張奕堅持要再投一局，他在上年代新聞節目《雅琴看世界》時也透露當下的情況，「餅哥（投手教練林岳平）那時就走過來說：『張奕結束了喔！』，然後我就跟他說：『教練可以再投一局嗎？』因為我感覺我狀況非常好，想再丟一局。那時候富邦總經理（富邦育樂總經理陳昭如）在上面看球，就打電話問他。」之後林岳平和總教練曾豪駒確認和討論後，讓張奕續投一局，後者也繳出3局無失分的好表現。張奕這次投球限制是32球，但對日本的冠軍戰丟完第6局已經28顆了，但自己很想要這次的世界冠軍，因此拜託教練和富邦球團協調，讓自己再丟一局。