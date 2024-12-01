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▲郭天信（左）、陳傑憲（右）官方身高都是173公分，兩人還特意相約在球場測量，想知道誰更高。（圖／Dragons味全龍官方頻道YouTube）

▲郭天信（左）、陳傑憲（右）一測發現真的都差不多高，決定拋下小數點的差距，握手言和。（圖／Dragons味全龍官方頻道YouTube）

▲陳傑憲（右）目測還是比郭天信（左）再高出一點點。（圖／Dragons味全龍官方頻道YouTube）

中華隊奪世界棒球12強賽冠軍，「台灣隊長」陳傑憲功不可沒，賽後也吸引一大票球迷追蹤關注，除了家世背景遭起底外，更有球迷發現氣場強大的陳傑憲身高竟不到175公分。事實上，陳傑憲過去就曾直言「身高是我的痛楚」，他2年前還曾約味全龍中外野手郭天信在球場脫鞋量身高，證明兩人確實都只有173公分，但陳傑憲略高0.2公分險勝，莫名其妙的勝負慾讓粉絲笑翻。過去曾有部落客在網路上統整「中職球員理想男友身高表」，前3名分別是178、180、173公分，陳傑憲和郭天信都被列在173公分裡，身高遭公開點名，讓陳傑憲無奈發文：「身高是我的痛楚你不知道嗎，為何要這樣逼人呢？」郭天信也感同身受留言：「真的」，但卻被陳傑憲質疑他有173公分嗎？於是兩人直接約在球場碰面，脫鞋子量身高。一開始他們背靠牆壁做記號，再用捲尺測量高度，測出來郭天信居然只有172公分，陳傑憲也不到173公分，讓兩人直呼是捲尺壞掉了，後來他們又互相背靠背測量，發現真的差不多高，但陳傑憲頭髮隱約高出一點點，他說自己體檢有173.3公分，郭天信表示他是173.1公分，等於兩人只相差0.2公分，其實都不算高，因此兩人決定「握手言和」。事後陳傑憲還安慰郭天信：「天信你聽我講一個，我都這樣安慰自己，如果我們今天身高180公分的話，我們現在技術可能不會是這樣子，就是因為矮而精巧，這樣想就好。」陳傑憲還開玩笑說：「有些高的還打得比我們不好，比我們爛」，結果被郭天信反問：「是誰？」陳傑憲秒答：「我沒有講」，幽默對話讓現場工作人員也笑翻。這支2022年拍攝的影片當時引起不少討論，網友看了都紛紛留言，「陳傑憲的個性真的不錯」、「好喜歡這樣的互動」、「天信和四爺好可愛」、「反正兩隻都很優秀啦」、「我一直以為四爺有180幾欸哈哈哈」、「找游擊柯基（江坤宇）驗證一下！好多人都說看不出176耶」、「下一次可以王威晨跟四爺比比看」。