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本周運勢重點，工作、感情、日常。這周工作、金錢運不錯，比如案子增多、有加薪的機會，而且充滿幹勁、熱忱。工作上業績暴增；感情上有桃花，積極社交。本周運勢重點，工作、日常、感情。這周若是談好的事情容易反反覆覆、不確定，也可能狀況很多，要備妥B方案。工作上可能別人會一頭熱、後面冷卻，造成你不方便；感情上狀況比較多。本周運勢重點，日常、工作、感情。這周懶洋洋的沒有特別想做些什麼，尤其是感情關係。工作上小心事情半途而廢；感情上沒有動力。本周運勢重點，感情。這周凡事都有點不順，造成你的壓力，或是已經捉襟見肘。工作上壓力有點大；感情上想找對象的還要再等等。本周運勢重點，工作。這周要當心小人明顯，一不小心就踩到雷、中槍。工作上小心有小人；感情上你非常積極但有劈腿的問題。本周運勢重點，工作、感情、日常。這周感情方面若是剛分手會把重心放在自己的身上，開始注重自己的一切。工作上展現有能耐的一面；感情上暫時沒有桃花的蹤影。本周運勢重點，感情、工作。這周感情方面要注意對方有劈腿的問題，雖然你對這段感情蠻期待的。工作上小心有小人；感情上小心劈腿問題。本周運勢重點，工作、感情，這周感情方面可能還在猶豫要不要分手，對方就已經斷聯了。工作上有點慘澹；感情上小心對方消失了喔。本周運勢重點，感情。這周感情方面容易吵架，另外要注意對方是否劈腿。工作上小心小人；感情上小心吵架。本周運勢重點，工作、日常。這周有點重新開始的感覺，尤其是感情、工作方面。工作上找工作的話會有好結果；感情上剛分手找對象上是順利的。本周運勢重點，感情。這周感情方面有「閃分」的可能，你會覺得對方沒有很認真。工作上業績不佳；感情上有可能分手。本周運勢重點，感情。這周感情方面有心儀的對象，但是對方可能有男友／女友了。工作上要大膽一點有行動；感情上可能會喜歡上有對象的人。