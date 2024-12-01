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▲上月30日，高雄陳姓男子搭乘計程車時，突然拿出利刃揮舞，洪姓司機見狀急忙停車報警求助（圖／翻攝畫面）

上月30日傍晚，高雄一名37歲陳姓男子，搭乘計程車行經三民區九如一路時，突然拿出利刃於車內揮舞，29歲洪姓司機見狀嚇壞，急忙停車報警求助，警方獲報趕抵，發現雙方並無糾紛，但陳男情緒不穩，且喃喃自語，並於後座腳踏墊上，查獲水果刀與餐刀，因此將他上銬帶回偵訊，並依恐嚇現行犯移送偵辦。據了解，陳男搭車稱要前往鼓山區，於車內突然手持利刃揮舞，洪姓司機急忙停車報警處理。洪姓司機向警方供稱，陳男上車就不斷喃喃自語，情緒有些異常，見他拿刀揮舞真的嚇壞了。警方到場時，陳男仍坐在後座，所幸他配合警方交出刀械，經救護人員到場初步檢查，並沒有任何受傷等狀況。警方指出，洪姓司機提出恐嚇告訴，因此依法將陳男依現行犯逮捕，並移請地檢察署偵辦。