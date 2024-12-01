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世界棒球12強超級循環賽，中華隊22日8：2戰勝美國隊拿下首勝，第5局開轟的潘傑楷，賽後他穿Taiwan帽T出席記者會，用中文大聲向日本媒體自我介紹說：「大家好！我是來自台灣的潘選手！」，也特別用手勢強調胸前的「Taiwan」字樣，昨天在節目上，他也透露自己這麼比的涵義。在對美國隊開轟後，潘傑楷賽後刻意比自己胸前的「台灣」字樣，宣示自己來自台灣。之後中華隊隊長陳傑憲和中職會長蔡其昌也都曾在公開場合比出此手勢，蔚為風尚。昨天潘傑楷在節目《雅琴看世界》上，分享自己會比這個動作的原因，主要是想告訴世界，自己是來自台灣的選手。「會比這動作是因為當初被確定正選的時候，有記者訪問我的心情，那時候想告訴大家：『如果很多人都婉拒這次中華隊，那台灣棒球怎麼會被世界看見？』因此有機會也想讓世界知道我是來自台灣的選手。」潘傑楷說，這屆12強賽也剛好有這個契機，因此自己就想把台灣字樣秀出來。這次外界很多人不看好中華隊陣容，事實上台灣球迷唱衰的也不少，潘傑楷首次在一級賽事入選中華隊，一開始也有人質疑這次的選人，但隨著球員們打出好表現，不少人拿出「道歉表」，成為這次12強賽特別的風景。潘傑楷對此笑說，其實球迷不用對自己道歉，他認為大家是因為對自己有期待、希望他能夠更好，才會如此。所以，他反而想謝謝這些人，這是因為這些期待，他才有動力。