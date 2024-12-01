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▲蕭煌奇（前左）過去曾突襲戴愛玲（前右），兩人交情深厚，也難怪能亂開玩笑。（圖／華納音樂提供）

▲戴愛玲昨日還唱了經典好歌〈對的人〉、〈千年之戀〉。（圖／華納音樂提供）

▲林育羣昨晚演唱會上是開場嘉賓，除了中文歌外，他還帶來日本演歌〈恋人よ〉，驚豔全場。（圖／資料照）

金曲歌王蕭煌奇和鐵肺歌姬戴愛玲連續兩天在台北國際會議中心（TICC）舉行「寶吉祥歌之饗宴11演唱會」，昨（30）日第一場盛大登場，兩人飆歌之餘還給粉絲帶來驚喜，蕭煌奇唱完〈你最珍貴〉後，當場牽起戴愛玲的手求婚：「妳願意嫁給我嗎？」突如其來的告白讓粉絲連連尖叫，戴愛玲則開玩笑說排灣族習俗是男生要入贅，兩人幽默互動讓歌迷笑翻。蕭煌奇、戴愛玲昨日壓軸合唱情歌〈你最珍貴〉，不僅深情對望還牽起手，曖昧氛圍滿點，蕭煌奇更開玩笑向戴愛玲求婚，問她：「妳願意嫁給我嗎？」戴愛玲則笑說自己是排灣族，應該是蕭煌奇願不願意入贅？戴愛玲也幽默地說：「我50歲時就會是頭目了，娶我會有很多美女陪你」，蕭煌奇聽聞秒答：「好像不錯」，更反問戴愛玲：「有沒有遺產給我？」結果被戴愛玲回擊：「那你遺產要留給誰？」兩人一來一往鬥嘴讓現場眾人都笑到不行。除了蕭煌奇、戴愛玲之外，昨日開場歌手是林育羣（小胖），他帶來日本演歌〈恋人よ〉和歌舞電影《大娛樂家》的插曲，歌聲嘹亮渾厚。3大實力唱將的表演讓歌迷聽得如癡如醉，戴愛玲還一連唱了〈愛了就知道〉、〈對的人〉、〈千年之戀〉等經典好歌，更宣佈將在明年上半年發布新唱片的好消息，令粉絲期待不已。蕭煌奇昨日則唱了〈阿嬤的話〉、〈只能勇敢〉、〈你是我的眼〉，更邀請視障音樂家張林峯共同演出，蕭煌奇的歌聲搭配張林峯的薩克斯風，相當和諧動聽。蕭煌奇也說自己過去寫了很多國語、台語歌，他認為差別是寫台語歌要更有氣質，之後他就演唱自己創作的歌曲〈上水的花〉，帶大家重溫這首10年前發行的台語金曲，讓歌迷留下美好回憶。