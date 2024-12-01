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日本172公分後衛河村勇輝今天在G聯盟攻下15分11助攻8籃板「準大三元」，不僅追平旅美得分新高，也是第二度繳「雙十」，再次引起高度關注，且目前場均11.5次助攻高居發展聯盟第1。河村勇輝今年和灰熊簽下雙向合約，本季會在NBA、G聯盟來回，上個月21日他在G聯盟繳出15分16助攻，旅美首次「雙十」成績單，之後兩度回到NBA賽場，可惜都只打不到4分鐘，但對活塞時有記高難度翻身跳投，讓全場球迷陷入瘋狂。今天河村勇輝在G聯盟賽事先發上陣34分為全隊最久，13投6中，包含三分球5投3中，繳出15分11助攻8籃板3抄截，這是他旅美第二度「雙十」，不過上半場發生7次失誤，下半場即時調整只出現1次失誤，球隊最終以102：115吞下2連敗。此外，河村勇輝本季在發展聯盟出賽4場，每一場分別繳出10、16、9、11次助攻，場均助攻高達11.5次，高居聯盟榜首。