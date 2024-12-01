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今年美國職棒大聯盟自由球員市場的焦點人物是紐約洋基隊的強打Juan Soto，目前紅襪、大都會、洋基、藍鳥等4隊最積極追求他，不過根據美國媒體《NJ.com》記者Randy Miller的說法，洋基隊目前在Soto的爭奪戰中處於落後地位，「邪惡帝國」無法開出超過6億美元（約合新台幣195億元）的價碼來網羅這位好手。Miller表示，大都會隊擁有大富豪老闆Steve Cohen，計劃為Soto提出市場上的最高報價；紅襪隊則派出多明尼加傳奇球星David Ortiz作為招募代表，另外球團承諾打造最具競爭力的陣容，這兩隊在這場爭奪戰中處於優勢地位。至於洋基方面，Miller評論道：「毫無疑問，他們對Soto的評價很高，但我認為他們不會為他提供超過6億美元。 據我所知，洋基隊最多只能負擔得起5.5億美元左右，」據他所說，洋基隊在財務資源上落後於其他競爭者，這支球隊陣中已經擁有Aaron Judge，儘管「法官」似乎不介意陣中擁有一名比自己身價更高的球員，但目前的情況，球隊很難提供一份更大的合約給Soto。26歲的Soto在2024賽季為洋基隊繳出亮眼成績，擊出41支全壘打，跑回全美聯最多的128分，上壘率達4成19，與「法官」Aaron Judge組合強力火力，並助隊自2009年以來首次重返世界大賽。根據報導，Soto的簽約時間點可能集中在12月8日至12日於德州達拉斯舉行的冬季會議期間。儘管曾有消息傳出紅襪隊已與Soto達成協議，但此訊息已被證實不正確。Soto的下一步動向，將成為冬季會議期間的焦點。