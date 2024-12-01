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▲湯姆克魯斯（左）與妮可基嫚曾是好萊塢最風光的紅星夫妻，就算離婚超過20年，相關話題永遠不會消失。（圖／美聯社／達志影像）

▲《不可能的任務：最終清算》湯姆克魯斯動作戲上天下海，卯足全力，在飛機上的打鬥絕對少不了。（圖／摘自YouTube)

已經62歲卻仍是各方矚目焦點的湯姆克魯斯，過去幾年之間不是沒有傳過戀情緋聞，但不是幾個月後就一拍兩散，要不就是被證實根本是空穴來風、八字都沒一撇。雖然他向來把事業擺在個人感情生活之上，戀愛在他心中的位置似乎又變得更低，歐美八卦娛樂刊物報導，他身旁消息來源透露，他已不需要再透過約會替生活帶來刺激，現在沒有長遠發展可能的戀情、他都不想要，謝絕再玩愛情遊戲，寧可花時間多注意健康。湯姆克魯斯曾經有過3段婚姻，分別是與咪咪羅傑斯、妮可基嫚、凱蒂荷姆絲結合，可是都以離異告終，證明了他不是特別適合婚姻生活。加上他對演藝事業最為重視，所有事情都可以擺在一邊，拍片、宣傳最重要，造勢活動能排多少就排多少，不是太多女人能接受這樣的另一半。早幾年他也會傳出「假戲真做」和一起合演的女星約會，甚至是過去大半年還和出身不凡的俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃交往，只是這些花邊最後仍是無疾而終。既然把時間花在這些事上，最後仍是一場空，那何必再浪費自己的精神，更何況他的人生已經在下半階段，一分一秒都很寶貴。湯姆克魯斯據稱自認少了愛情煩擾，自己變得更專注、更冷靜也更健康，因此現在的要務放在「自我提升」，如果不是他覺得能走得長久的對象，他已經沒有興趣再去玩愛情遊戲。相較於約會、找對象，湯姆克魯斯近期對於健康的重視大幅提升，之前有傳他為了追求凍齡外表和身體機能延緩老化，不惜接受「冷凍治療」，還讓自己躺在零下低溫的裝置中超過一般規定時間。為什麼如此在意他的身體健康，原來與他馬不停蹄的工作也很有關係。前陣子全球觀眾才為了《不可能的任務：最終清算》首支預告登場而興奮不已，對於劇情的細節有很多推測，這部片預計明年5上映，屆時會是湯姆克魯斯前往各地宣傳的重點。可是他還沒開始為這部片走透透，已經又敲定要和《明日邊界》導演道格李曼合作一部超自然驚悚片，希望能把觀眾嚇得驚聲尖叫，拚事業的腳步完全停不下來，難怪非要有過人的體力不可。