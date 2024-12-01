我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼周杰倫兒子打網球架式十足，球技絲毫不輸給大人。（圖／周杰倫IG）

▲昆凌分享Romeo打網球的照片，看起來架式十足、十分帥氣。（圖／昆凌IG）

天王周杰倫和昆凌結婚將近10年，婚後育有2女1子，近來熱愛打網球的他，除了會帶著愛妻一起看球賽，7歲兒子小小周（Romeo）也頻練網球，打起來架式十足。近日Romeo和昆凌一起打球，球技和大人相比絲毫不遜色，甚至還能蹲跪擊球，最後打贏媽媽，讓許多網友都很驚訝，周杰倫看到兒子的精湛實力，也忍不住大讚：「看兒子打贏球友很療癒」。而先前昆凌也曬出兒子練球的照片，罕見曬出兒子的正臉照片，可以看出Romeo的相當認真，變得更加帥氣。周杰倫下周四起將在台北大巨蛋舉辦4場「嘉年華」世界巡迴演唱會，近來他除了積極準備演唱會之外，也把握休息時間陪伴家人。近日他就在IG放上兒子打網球的影片，看到Romeo雖然年僅7歲，不過打球的架式私毫不輸給大人，甚至可以靈活運用滑步、蹲跪擊球，最後順利打贏，周杰倫忍不住大讚：「演唱會前看兒子打贏球友很療癒。」不少網友看了直呼，「Romeo好厲害，以後肯定會打贏老爸」、「我竟然開始研究Romeo的揮拍動作，哥的多方面天賦都遺傳到了」、「也太強，還會滑步蹲跪打」、「有其父必有其子」、「天啊，這正手比我強太多了，揮拍跟哥如出一轍的帥氣」、「期待哥和Romeo的隊打影片」、「這麼小就會打球了，有夠強。」先前昆凌也曾在IG限動分享兒子打球的畫面，表示「我也想要有這樣的拉拍」，只見Romeo脫掉上衣正在練習揮拍，神奇非常專注，且看起來架式十足，手臂上甚至可以看到明顯的肌肉線條，且雖然臉蛋被墨鏡遮掉一半，但依舊可以看到，他的表情非常認真，和先前相比，已經變得更加成熟帥氣。