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今年4月間，花蓮一對陳姓、宋姓情侶，涉嫌虐死一名1歲4月大的女嬰，2人均遭到收押，未料羈押期滿釋放，近日，又疑似虐死親生的1月大男嬰。男嬰因頭部身體多處瘀青，送醫搶救不治，但陳男供稱，當天他與友人聚會，否認涉及虐待，目前檢警已介入偵辦，將相驗釐清男嬰死因。據了解，男嬰因無生命跡象被送醫，院方發現其頭、臉、腹部都有大面積的瘀傷，懷疑遭凌虐致死，依規定通報相關單位介入。而男嬰父母於今年4月間，也因涉及虐死女童，遭法院裁定收押。男嬰父親陳男表示，睡醒後發現兒子沒有呼吸心跳，才緊急送醫，但否認動手虐童，供稱在外與友人聚會；生母宋女表示，因與陳男吵架離家3天，事發當時不在場。今年4月間，陳男與宋女疑似虐死女童，院方發現女童頭部受創，兩側頂葉及左側顳葉硬腦膜下出血，合併缺氧缺血性腦病變、雙側視網膜出血，評估基本腦幹功能嚴重受損，疑似遭劇烈搖晃。檢警介入調查，拘提宋男、陳女到案，發現陳男疑似因女童哭鬧，教唆宋女掌摑女兒臉頰，導致女童頭部重創，且女童身體多處瘀青傷痕，疑似長期受虐致死。宋女與陳男因虐童遭收押，羈押期滿釋放後，從光復鄉搬到吉安鄉同居，女童死亡時，2人均驗出毒品陽性反應，此次發生男嬰遭虐事件，檢警又在租屋處起獲毒品吸食器，全案持續擴大偵辦中。對此，花蓮縣社會處表示，男嬰剛出生時，祖母表示要協助照顧，才會考慮等適合時再安置，未料還是發生憾事。