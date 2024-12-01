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敘利亞軍方表示，伊斯蘭激進組織「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）領導叛軍發動大規模攻擊，導致數十名士兵喪命。叛軍一度成功進入阿勒坡，迫使敘利亞軍隊重新部署，這也成為敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）多年來最大的挑戰。根據路透社報導，敘利亞軍方週六（11月30日）時表示，沙姆解放組織領導的大規模攻擊中，遭受重大損失，多名士兵陣亡。敘利亞軍方表示，武裝分子從多個方向發動大規模攻擊，迫使「我們的部隊進行重新部署，以加強防禦線，保護平民和士兵的生命」。武裝份子更一度攻入阿勒坡市，更聲稱控制了阿勒坡機場，敘利亞軍方指揮部承認叛軍已進入了阿勒坡大部分地區。在敘軍準備反攻後，俄羅斯國防部表示，其空軍已對敘利亞叛軍進行空襲，以支援敘利亞軍隊應對此次反叛。據俄新社報導，這次空襲發生在叛軍多年來最為大膽的攻勢之後。自2020年以來，敘利亞內戰的前線基本保持穩定，此次襲擊顯示出武裝組織重啟行動的能力。「沙姆解放組織」前身為努斯拉陣線（Nusra Front）被美國、俄羅斯、土耳其及其他國家列為恐怖組織。阿塞德政府與莫斯科關係密切。美國白宮國家安全委員會表示，正密切關注敘利亞局勢發展。白宮國家安全會議（National Security Council）發言人塞維特（Sean Savett）表示，敘利亞拒絕參與政治進程，並依賴俄羅斯和伊朗，導致目前局勢的發展，包括阿塞德政權在敘利亞西北部防線的崩潰。塞維特也強調，美國與「一個被指定為恐怖組織的攻勢」無關，並敦促各方降級衝突。敘利亞內戰自2011年爆發以來，已造成數十萬人死亡，數百萬人流離失所。儘管大部分主要戰鬥在多年前隨著伊朗和俄羅斯協助阿塞德政府掌控大部分領土及所有主要城市後，前線局勢大致穩定，但衝突仍未正式結束。阿勒坡自2016年以來一直由敘利亞政府牢牢控制。當時，俄羅斯支持的敘利亞部隊包圍並摧毀了叛軍控制的東部地區，這是內戰的一個重大轉折點。此次戰鬥重新激化了敘利亞的長期衝突，而整個地區目前因加薩和黎巴嫩的戰爭而動蕩不安。隨著加薩戰爭擴大至中東，伊朗的地區盟友接連遭受以色列的重創。反對派戰士表示，此次行動是回應近期俄羅斯與敘利亞空軍對伊德利布省（Idlib）平民加大打擊的舉動，並旨在預防敘利亞軍隊的進一步攻擊。