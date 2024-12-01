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▲現年48歲的香港女星顏仟汶19歲就出道，可惜星途不順，靠拍三級片才走紅。（圖／顏仟汶IG）

▲顏仟汶婚後一度淡出演藝圈，直到2019年才復出拍電視劇。（圖／顏仟汶IG）

48歲的香港女星顏仟汶是杜汶澤的前女友，過去她曾拍過50多部三級片，一度被封為「三級片女王」，更有傳聞指出，顏仟汶這麼拚命拍片是為了幫當時的男友杜汶澤還債。但事實上，顏仟汶曾在受訪時透露，當時是因為父親罹癌缺醫藥費，才為靠拍三級片賺錢，這份工作對她來說也很痛苦，如果還能重來，她說自己回到學生時代一定會好好念書，不想再踏入演藝圈。顏仟汶過去經常出現在王晶拍攝的香港三級片中，知名代表作包含《發電俏嬌娃》、《獸性新人類》等，拍攝過的作品超過50部。外傳顏仟汶這麼積極拍片全是為了幫當時的前男友杜汶澤還債，但其實顏仟汶只是想賺癌父的醫藥費；19歲就懷揣星夢踏入演藝圈的她，星途並不順遂，只好透過拍大尺度電影來賺錢，也因此成為王晶的御用女星。後來顏仟汶在2004年決定轉戰服飾業，開始減少拍片次數，也想撕掉身上的豔星標籤；2008年她低調與圈外人丈夫結婚，但這段婚姻也沒帶給她多大的幸福，2018年正式離婚後，顏仟汶也決定復出，在2019年以特約演員身份為無綫電視拍攝廣告及劇集，新作品包含《反黑英雄》、《一舞傾城》、《大醬園》。而顏仟汶也曾在受訪時，談到過去拚命拍三級片賺錢的時候，她說那時的自己很像「無靈魂」狀態，一方面覺得拍三級片賺錢快，也能迅速打開知名度，一方面又覺得這不是自己想要的，非常矛盾。顏仟汶也說如果有機會回到過去她念初中的時候，她一定會好好念書，不會選擇踏入演藝圈。如今恢復單身的她，則非常享受自由的生活，擁有凍齡美貌彷彿回春了。