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美國體育網站《Bleacher Report》近日發表一篇「2025賽季大聯盟十大爛約」文章，洛杉磯天使隊外野手「神鱒」Mike Trout被列為榜首。這位曾三度獲得MVP的巨星，如今卻被批評為「球團史上最大爛帳」，讓球迷不勝唏噓。《Bleacher Report》文章指出，這份榜單針對目前仍有多年合約在身的球員，評估其剩餘合約金額、近年表現與未來成績預測，專門挑選那些逐漸成為「球隊負擔」的明星球員。Trout的巨額合約至2030年到期，年薪高達3720萬美元（約合12億新台幣），天使隊仍需支付總額高達2億2320萬美元（約合72.4億台幣）。Trout過去幾年的出賽情況顯示，他的健康狀況令人擔憂。2021年僅出賽36場、2022年出賽119場、2023年更減至82場。文章直接點出問題：「過去四個賽季的648場比賽中，Trout只出賽了266場。」傷病已成為這位33歲球星的最大阻礙。《Bleacher Report》強調，Trout的過去成就毋庸置疑，「即使明天退休，他5年後也將入選名人堂」，但Trout目前的合約無法改變，而傷病問題也讓天使隊面臨困境，「如果健康，Trout仍能發揮影響力。然而，他的年齡和健康問題，讓球隊難以圍繞他重建陣容。」今年夏天，關於Trout交易的可能性曾引發討論，作為球隊核心，Trout的狀態不僅影響個人聲望，也對天使隊的陣容規劃和薪資空間造成壓力，Trout需要在接下來的賽季中找到方式重新證明自己。