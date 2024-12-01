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▲「島語自助餐廳」位在台北漢來大飯店內，去年10月開幕就一直都一位難求，被網友稱為最難訂的飯店吃到飽餐廳。（圖／台北漢來大飯店提供）

漢來美食旗下去年2023年10月推出號稱是「升級版漢來海港」的「島語自助餐廳」，營業一年多來，被網友稱為是最難訂的飯店吃到飽餐廳。島語於今天12月1日公布將於明年2月3日起調整營業時間，餐期將分別有減少半小時或增加半小時，其中平日午餐與假日下午茶時段都增加半小時最令人心動，島語自助餐廳透過臉書粉專表示此舉是為提供顧客更良好的服務品質，而網友們也於專討論吃到飽餐廳的臉書社團討論此事，並提出最擔心的是明年2025年又將調漲餐價。「島語自助餐廳」位在台北漢來大飯店內，去年10月開幕就一直都一位難求，被網友稱為最難訂的飯店吃到飽餐廳，島語自助餐廳設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，主打「一餐檯、一Fine Dining」的概念，且每座主題餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒。不僅號稱是「升級版的漢來海港」，更集結了同集團旗下各名廚的星級美食與名店的名菜，像是名人坊、福園餐廳等餐點都在島語也吃得到。餐價最低為平日午餐與假日下午餐，每人為1490元+10%，最高為假人晚餐為2090元+10%。老饕們力推必吃餐點包含松葉蟹腳、溫生蠔、牛排、生干貝等，尤其假日晚餐還有半吃烤活龍蝦。島語公布明年（2025年）2月3日起調整營業時間為平日時段早餐06:30~10:00、午餐11:30~14:30、晚餐17:30~21:00；假日時段為早餐06:30~10:00、午餐11:30~14:00、下午餐14:30~17:00、晚餐18:00~21:30。島語自助餐廳透過臉書粉專表示此舉是為提供顧客更良好的服務品質，而網友們也於專討論吃到飽餐廳的臉書社團裡紛紛討論此事，異動後，午餐、下午餐等於是多了半小時；平日晚餐、假日晚則減少了半小時，也有網友提出最擔心的事情，其實是明年2025年可能又將調漲餐價。📍平日午餐原本 11:30~14:00 更改為11:30~14:30📍下午餐（假日）原本 14:30~16:30 更改為14:30~17:00📍平日晚餐原本 17:30~21:30 更改為17:30~21:00📍假日晚餐原本 17:30~21:30 更改為 18:00~21:30