興櫃公司「床的世界」昨（30）日傳出重大消息，總經理陳俊傑因爬樓梯時跌倒，撞到頭部導致顱內出血，送醫急救無效，享年51歲，神經科醫師指出，嚴重的顱內出血常合併出現「腦水腫」、「腦壓過高」，輕微顱內出血的患者大多可順利復原，嚴重顱內出血者「死亡率極高」，即使經過手術治療，仍有許多傷者復原不理想，出現後遺症。
床的世界前身是三燕彈簧床，陳俊傑是家中長子、家族第二代，昨天在床的世界公告去世消息後，陳俊傑的弟弟也在臉書表示，「Jason哥（陳俊傑）因爬樓梯不慎失足，頭部撞擊後顱內出血，送醫急救不治，離開了我們去當天使了。」
嚴重顱內出血會導致昏迷 救回來也有後遺症
亞東醫院神經外科醫師許育弘透過衛教指出，外傷性顱內出血的症狀依受傷嚴重程度而有所不同。輕微的出血，病患可能僅有頭痛、頭暈、噁心，而意識完全清楚。嚴重的出血，傷患可能陷入深度昏迷。嚴重頭部外傷的患者，大部份在受傷當場就陷入昏迷。
台中醫院則說明，輕微顱內出血的患者大多可順利復原，嚴重顱內出血患者，即使經過手術治療，仍有許多傷者復原不理想，一般說來，昏迷指數介於9至15分的患者，復原情形較理想，而昏迷指數在3至8分的患者，即使存活，也會產生嚴重的功能障礙，如植物人狀態、肢體癱瘓、心智功能受損等等。
家中最常發生跌倒意外 跌倒自救3招必學
聯新國際診所院長林頌凱說明，年長者跌倒、髖部骨折，致死率可達50%，而在臨床案例中，最常發生跌倒狀況的地點就是家裡，特別是半夜，長者常有失眠問題，半夜上廁所光線昏暗、神智不清，踢到障礙物等原因導致跌倒。
國健署則提醒，若不慎跌倒，務必牢記自救3步驟。
⚠️保持冷靜、不要亂動，同時檢查傷勢和高聲呼救。
⚠️若受傷部位腫起來或有劇烈疼痛時，可能已發生骨折，應靜候救援。
⚠️附近無人可提供幫助時，不要直接站起，應以在地上滑動的方式，到最近的電話求救。
若發現身邊有長者跌倒，同樣需做三步驟。
⚠️當發現長者跌倒時，不要慌張，也不要急著將他拉起來，可能會造成長者傷勢加重。
⚠️檢查跌倒長者意識狀況，以及受傷或出血等狀況。
⚠️若發現長者有意識不清或大量出血情形，應盡快叫救護車並送醫急救。
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嚴重顱內出血會導致昏迷 救回來也有後遺症
亞東醫院神經外科醫師許育弘透過衛教指出，外傷性顱內出血的症狀依受傷嚴重程度而有所不同。輕微的出血，病患可能僅有頭痛、頭暈、噁心，而意識完全清楚。嚴重的出血，傷患可能陷入深度昏迷。嚴重頭部外傷的患者，大部份在受傷當場就陷入昏迷。
台中醫院則說明，輕微顱內出血的患者大多可順利復原，嚴重顱內出血患者，即使經過手術治療，仍有許多傷者復原不理想，一般說來，昏迷指數介於9至15分的患者，復原情形較理想，而昏迷指數在3至8分的患者，即使存活，也會產生嚴重的功能障礙，如植物人狀態、肢體癱瘓、心智功能受損等等。
家中最常發生跌倒意外 跌倒自救3招必學
聯新國際診所院長林頌凱說明，年長者跌倒、髖部骨折，致死率可達50%，而在臨床案例中，最常發生跌倒狀況的地點就是家裡，特別是半夜，長者常有失眠問題，半夜上廁所光線昏暗、神智不清，踢到障礙物等原因導致跌倒。
國健署則提醒，若不慎跌倒，務必牢記自救3步驟。
⚠️保持冷靜、不要亂動，同時檢查傷勢和高聲呼救。
⚠️若受傷部位腫起來或有劇烈疼痛時，可能已發生骨折，應靜候救援。
⚠️附近無人可提供幫助時，不要直接站起，應以在地上滑動的方式，到最近的電話求救。
若發現身邊有長者跌倒，同樣需做三步驟。
⚠️當發現長者跌倒時，不要慌張，也不要急著將他拉起來，可能會造成長者傷勢加重。
⚠️檢查跌倒長者意識狀況，以及受傷或出血等狀況。
⚠️若發現長者有意識不清或大量出血情形，應盡快叫救護車並送醫急救。