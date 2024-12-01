我是廣告 請繼續往下閱讀

「MBTI」16型人格成為新的時尚潮流，酷航以此為靈感，精心推薦各型人格的旅遊地點，無論你是傾向關注內在世界的I人、外向活潑的E人、文化迷、戶外冒險家，還是都市旅人，都能發現專屬的完美旅程。INFP有時候就想沉浸在自己的世界裡不受打擾，在新加坡城市中慢旅，享受午後的寧靜時光，漫步於牛車水的小巷中，每一扇門窗都像是通往不同時光的入口；在夜幕低垂時分，獨自漫步在濱海灣花園，感受科技與大自然的完美融合。逛累了就停下腳步，好好品嚐海南雞飯、叻沙麵，感受最道地的新加坡味，即使是在最繁華的城市，INFP也能找到屬於自己的寧靜角落。自2024年冬季班表起，酷航自台北往返新加坡的航班將增至每週25班，讓療癒之旅更加便利。漫步於小樽運河邊，探索藏在巷弄裡的特色古董店，熱愛冒險的你，還可以騎腳踏車穿梭在富良野的花海中。在冬季前往北海道，也別錯過雪祭和滑雪，北海道被許多滑雪愛好者列入一生必訪清單，因為北海道擁有極佳的粉雪，為滑雪者提供絕佳的滑雪體驗。愛吃又喜歡結交新朋友的旅客，可以到當地市場品嚐新鮮海鮮料理，也可以與好友一起吃燒肉，分享快樂。冬季期間，酷航自台北到北海道札幌維持每週4班的頻率，讓冬季北海道之旅更加便捷。ISFJ總是團體中的小太陽，默默傾聽大家的心聲，別忘了還是需要留一點時間給自己。來到酷航長程航點中的亮點之一 – 澳洲咖啡大城墨爾本，「跑咖」行程排起來，以咖啡香搭配美味可頌或蛋糕，還可漫步在充滿故事的維多利亞街區，獨自感受墨爾本的文化底蘊。早上可悠閒地在維多利亞市場挑選新鮮蔬果，再到皇家植物園享受愜意的下午時光。若你喜歡靜態活動，也可以在海灘體驗瑜伽課程，愛吃海鮮則可以到南墨爾本市場吃鮮美的生蠔龍蝦。自2024年12月起，新加坡飛往墨爾本的航班從每週12班增至13班，並從2025年1月起增加至每日2班。身為注重事前規劃好行程表的J人，首爾完善的大眾運輸系統可以讓J人的旅行無往不利。你可以漫步景福宮，體驗朝鮮時代的文化風情；也可以去熱鬧的商業街區，朝聖《黑白大廚》黑湯匙主廚和白湯匙主廚的知名餐廳；當然還可以打卡絕美咖啡廳，享受悠閒的下午。到傳統韓屋村穿上韓服拍照，夜晚再登上首爾塔欣賞動人的夜景。自2024年12月起，酷航自台北飛往首爾仁川的航班將增至每日1班。感性又溫柔的ISFP，是活在當下的天生藝術家，今年冬季就到南半球的雪梨享受夏日豔陽吧！雪梨擁有豐富的人文景觀，不論你是喜歡運動的人，還是超級藝術家，雪梨都能滿足你。你可以前往邦迪海灘野餐或與其他衝浪愛好者一起衝浪，或者逛一逛皇家植物園放空，感受城市的藝術氛圍。如果熱愛親近大自然，那當然別錯過藍山國家公園，可以一次打卡三姐妹岩、卡通巴瀑布和賈米森山谷。早餐想來點不一樣的，就到達令港享用雪梨魚市場的早餐；夜晚到雪梨歌劇院欣賞表演和浪漫夜景，再到國王十字區酒吧小酌一下。雪梨精彩又豐富的活動，讓你的旅程充滿驚喜與歡樂。此外，酷航更榮獲了有航空界奧斯卡之稱的Skytrax全球最佳長途低成本航空殊榮，以實惠票價就可搭乘波音 787 夢幻飛機及Scootplus豪華經濟艙，讓你的長途飛行不再疲憊。總是有源源不絕體力的你，24小時不打烊的東京最適合你。在原宿逛街尋找潮牌衣服，澀谷十字路口感受城市脈動，荷包夠深還可以去逛銀座的精品街，晚上在新宿歌舞伎町體驗熱鬧氣氛。推薦築地市場的黃金炸蝦丼飯，也別錯過來東京必吃的叙叙苑，在味蕾享用美味燒肉的同時，眼睛也能一邊享受繁華市景。已列好滿滿採買清單的旅客們，酷航提供搭乘經濟艙提供隨身行李10公斤的額度，若選擇搭乘ScootPlus豪華經濟艙，更享有2件隨身行李15公斤與30公斤行李托運額度，買再多也不擔心；此外，自2024年12月起，酷航飛往東京成田的航班也將增加至每週14班。身為酷航2024年最新的航點之一，越南超夯旅遊勝地--富國島適合喜歡享受獨旅、不被打擾的你，可以在被評選為世界最美5大海灘之一的白沙灘(Sao Beach) 享受靜謐的冥想時光，體驗全世界最長的跨海纜車。品嚐當地餐廳的美味椰子蟹料理，感受富國島海鮮的新鮮滋味；還要嘗試一下必打卡的椰子炒冰。黃昏時分在海邊咖啡廳欣賞夕陽美景，思考生活的本質。熱愛大海的你，還可以安排一日跳島遊，浮潛、SUP立槳體驗和空拍照一次擁有。自2024年12月20日起，酷航每週有3班飛往富國島的航班，並於2025年1月25日起增至每週5班。此外，飛往富國島還可以體驗2024年酷航引進的新機型：巴西航空工業公司(Embraer) E190-E2 客機，2X2的座位配置，不用擔心變成夾心餅乾，可以選擇靜靜地享受窗外風景，或在靠走道位置上補眠。馬來西亞不是只有吉隆坡！酷航每週都有4班從新加坡飛往關丹的航班，讓你一趟旅程get雙城，提早一天抵達新加坡探索未來城市，隔天再出發飛往關丹；或者趁轉機時間打卡星耀樟宜(Jewel Changi)的室內瀑布「雨漩渦」、頂樓的星空花園，品嘗道地的新加坡肉骨茶和咖椰土司。關丹被譽為馬來西亞東海岸的一顆寶石，推薦你早起到海灘欣賞日出，這裡不只有原始海灘、茂密雨林，超級E人還可以去體驗漁村生活，學習當地手工藝。玩累了喝杯馬來西亞拉茶，享用關丹美食，珍拉汀灣(Cherating)附近還有一個海龜保護區，你可以近距離觀察海龜媽媽和海龜寶寶，體驗充滿異國風情的大自然假期。馬來西亞南部大城馬六甲的古色古香令人著迷，搭乘特色三輪車遊覽這座承載葡萄牙歷史的古城，走訪聖保羅教堂與峇峇娘惹文化館，品嚐道地娘惹美食，在感受多元文化的同時還能到博物館了解航海歷史，適合想要放慢步調、遠離塵囂、深度旅遊的你。對INTP來說，馬六甲不僅是一座歷史城市，每一條老街都是一段待解的歷史軌跡。酷航前往馬六甲的航班已於2024年10月23日開航，目前每週有五班。戈達查帝（Kertajati）機場位於印尼瑪查冷卡（Majalengka），一座鄰近萬隆的城市，這裡擁有令人嚮往的工藝村，永遠對周遭充滿好奇心的ENTP可以學習傳統手工藝，創作專屬這趟旅行的紀念品；也可以去傳統市場中挖掘獨具特色的商品和背後的故事，把每個景點都變成靈感的來源，品味印尼道地美食。前往戈達查帝的航班已於2024年9月28日開航，每週兩班，同樣採用巴西航空工業公司的E190-E2客機執飛。身為個性內向又習慣規劃一絲不苟的行程的ISTJ，適合來場一個人的小旅行。位於泰國南部，被譽為泰國最純樸、最幽靜的度假勝地的喀比，以其壯麗的石灰岩峭壁、清澈見底的海水和迷人的海灘聞名。最著名的景點包括萊利海灘、翡翠池。萊利海灘擁有超過700條不同難度的攀岩路線，是許多攀岩愛好者一生必訪的攀岩場，還有迷人的日落景色。前往泰國喀比，可搭乘今年全新引進的巴西航空工業公司E190-E2客機，2小時內就能從新加坡直飛到喀比，享受一趟愜意舒適的旅程。蘇美島被稱作東南亞的馬爾地夫，擁有細緻的沙灘、一望無際的海洋和豐富的水上運動活動，身為外向善於交際的規劃J人，可以先制定完整的跳島計劃，選擇參加專業的潛水課程，安排讓自己身心放鬆的豪華SPA療程，或是規劃環島美食地圖，享受蘇美島的熱情。飛往泰國蘇美島的航班自2024年12月20日起，由原本的每週14班增至每週21班，除了在新加坡轉機可以大快朵頤一番之外，新加坡飛往蘇美島也可搭乘全新巴西航空工業公司E190-E2 客機，只需2小時，輕鬆就能開啟一趟清涼的海島旅程。重視知識與文化探索的INTJ，不妨為自己安排一趟長途的深度探索之旅。搭上酷航飛往雅典，你可以登上衛城，俯瞰這座古今交織的城市；夜幕低垂時分，坐在普拉卡區的特色小酒館，品味美酒搭配美味的海鮮料理、希臘式沙拉，感受雅典夜色中的寧靜之美；也可以深入探索帕德嫩神廟的建築之美，參觀衛城博物館欣賞古文物，漫步在老城區逛街挑選有趣的紀念品給家人朋友。而酷航也連續四年榮獲Skytrax全球最佳長途低成本航空殊榮，並採用波音 787 夢幻客機飛往雅典。對世界充滿好奇心且勇於冒險的ISTP，酷航推薦最新的小眾航點 - 巴東。巴東是印尼西蘇門答臘的首府，也是著名的巴東料理（Nasi Padang）的發源地，其中最有名的「巴東牛肉」就曾被CNN票選為全球美食冠軍！除了巴東牛肉，也可以嘗試搭配椰漿、咖哩等辛香料、層次豐富的巴東菜。喜愛冒險的你，可以挑戰最好的衝浪地點，探索火山地形。這座城市以米南佳保文化（Minangkabau culture）和壯闊美麗的衝浪海灘聞名，另外巴東附近的馬尼加湖適可以放慢步調，好好感受自然美景，湖光山色相映成趣，更添一份寧靜之美。無論你是嚮往文化探索、喜愛親近大自然，或是印尼美食愛好者，巴東都是不可錯過的隱藏版旅遊勝地。巴東預計於2025年1月6日開航，之後每週將有4個航班飛往巴東。詩巫是東馬砂拉越(Sarawak)的美食之都，探索砂勞越河的野生生態，身為喜愛社交的E人，還能報名當地旅行團挑戰傳統長屋探險或者森林探險，或者前往詩巫遺產中心了解詩巫的歷史和文化多樣性。來到詩巫，一定要品嘗標誌性的美味麵條 Kampua Mee，還有將肉和甜醬包在一起的烤麵包Kompia，也可以到馬來西亞最大的室內市場：詩巫中央市場，感受熱鬧的氣氛，與攤販互動，體驗真正的當地生活。冬季期間，酷航每週運營3班飛往詩巫的航班，可搭乘嶄新的巴西航空工業公司 E190-E2 飛機，跟隨自己的心，挑戰充滿新鮮感的旅遊目的地。宿霧一直是深受台灣人喜愛的熱門度假勝地，這次就規劃一趟高效率的跳島行程吧！搭上酷航，飛往以美麗海灘聞名的菲律賓第二大城宿霧，這裡除了有濃郁的西班牙色彩外，更有亞洲熱帶氣候與文化特色交織而成的活潑氣息。在宿霧待上兩天，就可以前往薄荷島囉！到鯨鯊保育區與鯨鯊共舞，還能觀賞到沿著斷層生長、玫瑰形狀的珊瑚，是不是愈看愈心動了呢？冬季期間，酷航每週營運7班飛往宿霧的航班，搭上空中巴士A321，享受舒適寬敞的座位，來一場避冬之旅吧。