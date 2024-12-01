素人流量製造機Threads，每月活躍人數即將突破 2.75 億大關，至今每天都有超過 100 萬新用戶，特殊的演算法和排序，讓素人可能因為一篇平凡的發文而突破同溫層，讓不少素人、年輕更願意在Threads上發文，一睹流量奇蹟，但先前Threads負責人Adam Mosseri表示，目前正在修改演算法，之後可能會減少陌生人出現在用戶動態的比例，此外，也加入了「主題標籤」功能，用戶可以更關注自己的喜愛的主題。
在近期推出「客製化主題欄位」，可以透過設定輕鬆自訂專屬主題標籤，在設定完成後，將可以瀏覽自訂主題下的串文內容，讓陌生串文遠離、「同溫層更加溫暖」。此外，動態消息中增加更多來自追蹤者的發文內容，並鼓勵所有新註冊者打造不同於在 Instagram 上的追蹤名單。
根據財團法人台灣網路資訊中心公布的2024年度台灣網路報告，公佈出社群排行名單，比較值得關注的反而是第6名的Threads 1.26%，已經擠下Dcard與小紅書的原先排名，此外臉書從2022年的61.22%一路下降到2024年的50.28%，顯示出民眾社群媒體遷徙現象越來越明顯。
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🟡客製化的主題欄位三步驟
此外也加入了「客製化的主題欄位」，可以透過設定輕鬆自訂專屬主題標籤，在設定完成後，將可以瀏覽自訂主題下的串文內容，讓陌生串文遠離、同溫層更加溫暖，透過簡單三步驟客製新主題欄位，但該功能應該是陸續推送，記者實際更新，目前還未能使用，但在Threads已經有不少用戶已經開始用該功能。
❗1長按 Threads 動態消息上方的「為你推薦」或「追蹤中」
❗2選擇欲加入的主題關鍵字與「個人檔案」
❗3最後再自行為這項主題命名，例如「棒球」、「潮流」、「K-POP」、「追劇」等，完成後動態牆上將會新增欄位。點開欄位後，Threads 就會自動收錄相關的串文。
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根據財團法人台灣網路資訊中心公布的2024年度台灣網路報告，公佈出社群排行名單，比較值得關注的反而是第6名的Threads 1.26%，已經擠下Dcard與小紅書的原先排名，此外臉書從2022年的61.22%一路下降到2024年的50.28%，顯示出民眾社群媒體遷徙現象越來越明顯。
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- FaceBook 50.28%
- Instagram 23.89%
- 抖音與TikTok 2.87%
- PTT 1.83%
- X（前推特）1.62%
- Threads 1.26%
🟡客製化的主題欄位三步驟
此外也加入了「客製化的主題欄位」，可以透過設定輕鬆自訂專屬主題標籤，在設定完成後，將可以瀏覽自訂主題下的串文內容，讓陌生串文遠離、同溫層更加溫暖，透過簡單三步驟客製新主題欄位，但該功能應該是陸續推送，記者實際更新，目前還未能使用，但在Threads已經有不少用戶已經開始用該功能。
❗1長按 Threads 動態消息上方的「為你推薦」或「追蹤中」
❗2選擇欲加入的主題關鍵字與「個人檔案」
❗3最後再自行為這項主題命名，例如「棒球」、「潮流」、「K-POP」、「追劇」等，完成後動態牆上將會新增欄位。點開欄位後，Threads 就會自動收錄相關的串文。