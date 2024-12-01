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▲民眾最常使用的社群媒體排行。（圖／翻攝2024 台灣網路報告）

FaceBook 50.28% Instagram 23.89% 抖音與TikTok 2.87% PTT 1.83% X（前推特）1.62% Threads 1.26%

▲Threads 於全球陸續推出個人化動態功能。（圖／翻攝官網）

素人流量製造機Threads，每月活躍人數即將突破 2.75 億大關，至今每天都有超過 100 萬新用戶，特殊的演算法和排序，讓素人可能因為一篇平凡的發文而突破同溫層，讓不少素人、年輕更願意在Threads上發文，一睹流量奇蹟，但先前Threads負責人Adam Mosseri表示，目前正在修改演算法，之後可能會減少陌生人出現在用戶動態的比例，此外，也加入了「主題標籤」功能，用戶可以更關注自己的喜愛的主題。在近期推出「客製化主題欄位」，可以透過設定輕鬆自訂專屬主題標籤，在設定完成後，將可以瀏覽自訂主題下的串文內容，讓陌生串文遠離、「同溫層更加溫暖」。此外，動態消息中增加更多來自追蹤者的發文內容，並鼓勵所有新註冊者打造不同於在 Instagram 上的追蹤名單。根據財團法人台灣網路資訊中心公布的2024年度台灣網路報告，公佈出社群排行名單，比較值得關注的反而是第6名的Threads 1.26%，已經擠下Dcard與小紅書的原先排名，此外臉書從2022年的61.22%一路下降到2024年的50.28%，顯示出民眾社群媒體遷徙現象越來越明顯。Threads不按牌理出牌的動態牆，讓用戶突破同溫層，素人也能飽嚐流量紅利，但這樣的狀況可能會逐漸消失了，除了負責人已經公開發文已經在修改演算法，未來會減少陌生貼文出現在用戶的動態上。官方表示，Threads 正在重新調整動態內容，試著平衡「追蹤中」與「為你推薦」的內容，代表大家將會看到更多來自追蹤中的帳號所分享的內容，較少滑到由未追蹤的帳號發出的串文。這也意味著對創作者來說，來自沒有追蹤帳號的粉絲瀏覽量可能將降低，而來自粉絲的瀏覽次數將有機會增加，這項變動將持續調整。此外也加入了「客製化的主題欄位」，可以透過設定輕鬆自訂專屬主題標籤，在設定完成後，將可以瀏覽自訂主題下的串文內容，讓陌生串文遠離、同溫層更加溫暖，透過簡單三步驟客製新主題欄位，但該功能應該是陸續推送，記者實際更新，目前還未能使用，但在Threads已經有不少用戶已經開始用該功能。❗1長按 Threads 動態消息上方的「為你推薦」或「追蹤中」❗2選擇欲加入的主題關鍵字與「個人檔案」❗3最後再自行為這項主題命名，例如「棒球」、「潮流」、「K-POP」、「追劇」等，完成後動態牆上將會新增欄位。點開欄位後，Threads 就會自動收錄相關的串文。