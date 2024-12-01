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▲賴清德參訪亞利桑納號戰艦，並獻花，花圈上署名「中華民國台灣總統」。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.1）

▲賴清德參訪亞利桑納號戰艦，為珍珠港事變殘骸默哀。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.1）

▲賴清德參訪亞利桑納號戰艦。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.1）

▲亞利桑納號戰艦紀念館。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.1）

▲亞利桑納號戰艦遺骸。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.1）

總統賴清德出訪友邦過境美國夏威夷，於當地時間30日下午參訪亞利桑納號戰艦，為珍珠港事變殘骸默哀、致敬花圈與獻花，而在花圈上也特別署名「中華民國台灣總統」。賴清德「繁榮南島，智慧永續」之旅於台灣時間30日啟程，專機飛航9小時抵達夏威夷檀香山國際機場後，由AIT執行理事藍鶯登機歡迎，夏威夷州長格林（Josh Green）、布蘭吉帝及警察局長羅根（Arthur J. Logan）則於機梯旁迎接，致上草環、花圈歡迎。賴清德第一站前往畢夏普博物館，接著參訪夏州急難管理署，第三站參訪亞利桑納號戰艦，亞利桑那號戰艦是於珍珠港事變中被擊沉的殘骸，正上方建成一座紀念館。賴清德下午前往紀念館，於陣亡將士名錄花圈前鞠躬致意，而花圈上更署名「President Lai Ching-te, Republic of China（Taiwan）」，接著並撒花瓣至悼念池，向珍珠港事變中，於亞利桑納號戰艦壯烈犧牲的英魂表達敬意。據指出，賴清德此次前來，是以憑弔歷史，省思和平得來不易，背後意義強調台灣作為南島世界一分子，面對區域複雜政治情勢，需要貢獻力量，共同維持印太地區的和平、穩定與繁榮，守護台灣的自由民主，並與全世界民主國家攜手合作，共同抵抗威權主義的擴張。