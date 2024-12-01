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▲看到有許多樂迷力挺火球祭，讓楊大正非常感動。（圖／夥球擊提供）

▲Sabasister在現場熱唱，且表示很開心來到台灣。（圖／夥球擊提供）

由金曲樂團滅火器領銜策劃的「2024 FIREBALL Fest. 火球祭」於昨（30）日重回桃園樂天棒球場，接續去年的好成績，今年活動邁入第四屆，活動2日吸引3萬5000人次入場。堅實演出陣容囊括日搖霸主ACIDMAN、國民神曲〈小小戀歌〉主唱樂團MONGOL800、金曲歌王蛋堡、澳洲爆紅樂團 Dune Rats、於巴黎文化奧運大放異彩的阿爆與那屋瓦少女隊等，就連樂天女孩也穿著隊服上台唱跳，讓現場觀眾全都嗨爆。中午未到，火球祭人潮就已經爆滿，身為火球祭監製、策展人的滅火器，每年於火球祭開場與結尾的演出，已然成為每年度火球祭必備環節。滅火器30日登台便首演今年新登場的火球祭主題曲〈Pay Money to Wonderland〉，簡單直白的歌詞，呼應活動爽朗的龐克風情。看到現場突破紀錄的人潮，主唱楊大正也忍不住大喊：「好多人喔！好感動喔！沒有要哭啦！」、「在棒球場辦音樂祭真的是夢想中的事情。因為你們才有火球祭，謝謝！」成團五個月即登上日本音樂節Summer Sonic的女子龐克組合Sabasister，也在正午時分獻上海外公演初體驗，接連帶來〈覚悟を決めろ！〉、〈ハイエースナンバー〉等熱曲，用青春洋溢的氣息感染全場。她們拿著精心準備的中文台詞，並告白接下來演出的大象體操，同時表示：「第一次的海外Live，我們很高興來到台灣！」曾參與首屆火球祭演出的沖繩的熱血龐克樂團 MONGOL800 也於入夜時分浪漫開唱，連環稱讚台灣與火球祭「一級棒Taiwan！」、「大家開心嗎？FIREBALL最高！」，也致意台灣隊，大喊「Team Taiwan Arigatou（謝謝台灣隊）。」除了海外陣容，國內演出者也強棒群聚，原住民金曲歌后 阿爆與那屋瓦少女隊共同送上受國際讚譽的精彩演出，本次也特邀旗下廠牌年度合輯《N2：那屋瓦二號作品》的原民新聲 R.fu、Mulupas 佳穎、HengJones大亨、鬧張派、Naa'u 娜塢、Ponay 等人共同獻聲，集結樂手Musa明馬丁、DJ Sonia組成13人大編制熱鬧全場。饒舌金曲歌王蛋堡則送上罕有的音樂祭演出，除了現場饒唱未上架專輯《家常音樂》的曲目，蛋堡也獻唱早期經典〈台北嘻哈故事〉，讓死忠歌迷一飽耳福。此外，樂天女孩也在眾人歡呼下上台表演，性感演出隨即讓現場氣氛嗨炸。